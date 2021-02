Paraguay enfrentará en marzo otro juicio ante la Corte IDH

El Gobierno de Mario Abdo Benítez enfrentará este marzo su segundo juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), por el caso de los ex ministros de la Corte Bonifacio Ríos Ávalos y Carlos Fernández Gadea.

El juzgamiento está previsto para el 1, 2 y 3 de marzo, desde las 08:00 de Costa Rica, por vía telemática, por la pandemia por Covid-19. Habrá un ensayo este martes 23 de febrero.

Defenderán al país el procurador general, Juan Rafael Caballero, a más de representantes del Poder Judicial y del Ministerio Público. Además, estarán Bonifacio Ríos Ávalos y su abogada Sara Parquet.

El primer día declaran la víctima Bonifacio Ríos Ávalos, Jesús Fernández Villalba (hijo de Carlos Fernández Gadea), y Edmundo Rolón.

El 2 declaran por la defensa del Paraguay el ex senador Marcelo Duarte y los peritos Jorge Amaya y José Ramón Cossio Díaz. El 3 de marzo serán los alegatos finales en forma oral, réplica y dúplica, más las observaciones finales.

EL CASO. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el caso contra nuestro país el 3 de octubre de 2019, por lo que se fijó para estas fechas para el juicio.

Según la presentación, existe una serie de violaciones en los juicios políticos donde destituyeron a los dos ex ministros de la Corte en el 2003, en el gobierno del entonces presidente Nicanor Duarte Frutos.

El informe alega que el Estado violó el derecho a contar con una autoridad competente mediante procedimientos previamente establecidos.

Las víctimas fueron acusadas ante el Senado, que emitió no solo la resolución donde estableció el reglamento para el juicio, sino también las normas procesales para el juicio político ”que tuvieron un impacto sustantivo en el ejercicio del derecho a la defensa”, dicen. Entre los puntos estaban que no se admitirán recusaciones, que la decisión era irrecurrible, que la defensa del acusado no podría durar más de tres horas, y que se daría traslado a la acusación el 26 de noviembre de 2003, y que tenían hasta el 1 de diciembre de 2003, para ofrecer su defensa; es decir, dos días hábiles. La Comisión dice que se violó el derecho a contar con un juez imparcial, a raíz del reglamento que prohibía las recusaciones, lo que tenía fundamental importancia, ya que alegan que el proceso tenía bases discriminatorias.