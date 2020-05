Paraguay desmiente a médico argentino

Pizzi invitó a la audiencia a observar la situación sanitaria en Argentina debido a la pandemia y pidió compararla con otros países de la región, entre ellos Paraguay. Las declaraciones del médico argentino fueron vertidas en un programa del canal Telefe de Argentina, lo cual desató las críticas de paraguayos en las redes sociales. El profesional de la salud, en medio de una entrevista a Telefe, exageró el panorama epidemiológico que atraviesa Paraguay.

“El que tenga dudas, le pido que mire a Chile, Brasil y Paraguay, nuestros vecinos, que no saben qué hacer con los cadáveres, no saben cómo disponer de los mismos; no tienen lugar, no saben a quién dar asistencia y a quién no; están desbordados por todos lados”, manifestó Pizzi a la tevé argentina.

Mientras el médico resaltó el escenario sanitario que vive Argentina hoy por el coronavirus, señaló: “Hemos ido bien, hemos trabajado bien”. Hasta la fecha, en Argentina hay 11.353 casos positivos, de los cuales 448 fallecieron.