Paraguay dejará de tener una Embajada en Reino de Suecia

En el presupuesto para el 2021 ya no estará incluida.

Rivas había anunciado del cierre, sin especificar a qué embajada afectaría. “Será debido a los recortes presupuestarios como también al resultado de esa Embajada en su actuación”, dijo meses atrás.

También había explicado que no solamente se debe considerar el costo que demanda mantener una embajada o un consulado sino también la cantidad de personal que tiene.

El objetivo de la Cancillería, aún no operativizado, es reducir el número de personal especialmente en los consulados. “Estamos queriendo establecer un ahorro en los consulados fronterizos por la cantidad de personal que tienen y un presupuesto más acorde a la situación que nos toca vivir”, había anunciado el ex canciller. En el caso de los consulados, el criterio es tener en cuenta que estos no son una entidad tributaria y recaudadora, sino de servicio a los compatriotas en el extranjero, por lo que para tomar cualquier decisión al respecto no debe verse cuánto recauda sino el servicio que presta.