Paraguay debuta con victoria en la Copa América de Futsal

En cuanto a los goleadores, Juan Salas marcó el primer tanto para la Albirroja; los mellizos, Hugo Martínez, en dos ocasiones, y Francisco Martínez completaron la triunfal faena. Los tres goles del rival fueron obra del Rafael Morillo.

Paraguay volverá a presentarse hoy a las 13:00 y enfrentará a Bolivia. Mientras que por este mismo grupo se medirán Perú y Argentina a partir de las 17:00.

Otros marcadores. Además del encuentro de Paraguay, la selección de Ecuador venció 4-2 a Chile, Bolivia superó a Perú por 4-3 y Uruguay fue goleado 0-4 por Colombia. Argentina y Brasil fueron los seleccionados que tuvieron libre en la segunda fecha del torneo.

Hoy, Ecuador vs. Uruguay jugarán a las 11:00, Chile vs. Brasil (15:00) y cierran la fecha Perú vs. Argentina a las 17:00. Libres: los combinados de Colombia y Venezuela.

Las selecciones están divididas en dos grupos, de los cuales saldrán los equipos que jugarán la semifinal el 5 de febrero. El primero de cada lado enfrentará al segundo de la otra zona.

El costo de las entradas es de G. 20.000 por jornada.