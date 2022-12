Paraguay debe dejar de ser el corredor para tráfico de drogas

De acuerdo con las autoridades de Uruguay fueron detectados precintos clonados que permitían violar la seguridad del contenedor para adulterar el contenido. Jaime Borgiani, director de Aduanas de Uruguay, aclaró que la firma exportadora de carne paraguaya ya estaba siendo investigada, debido a las sospechas de que sus cargas transportaban drogas. Al mismo tiempo, el funcionario uruguayo aseguró que se trató de un trabajo de inteligencia realizado exclusivamente en Uruguay.

En nuestro país como respuesta hubo allanamientos en ciudades de Cordillera, Concepción, Alto Paraná, y en el departamento Central, en un operativo al que denominaron Conexión Moscú. El Ministerio Público emitió una orden de detención contra tres personas que estarían vinculadas a la contaminación de un contenedor: uno de los identificados es Víctor Ramón Sanabria Oporto, ex intendente de Belén y candidato a concejal por Fuerza Republicana; los demás sospechosos son Adelio Fretes García, quien tenía antecedentes por posesión y tráfico de cocaína y Cándido Javier Fretes, sobrino de Adelio. Se presume respecto a este caso, que se trataría de una estructura criminal paraguaya que tendría su epicentro en el Departamento de Concepción, y que utiliza las cargas y las rutas ya establecidas para el transporte.

Otro aspecto preocupante de este caso es el lugar exacto donde se pudo haber realizado la contaminación de la carga, y lo que resultó todavía más grave, es que la Secretaría Nacional Antidrogas no tiene la capacidad suficiente para controlar todas las cargas que salen del país.

La situación en la que nos encontramos es sin lugar a dudas vergonzante. Paraguay es un muy solicitado y eficiente corredor para el tráfico de la droga que tiene como destino Asia y Europa. Es bastante evidente que las instituciones no cuentan con recursos o no tienen afinadas sus estrategias para combatir el tráfico, pues no se trata tan solo de que los cargamentos logren ser detectados en puertos del exterior y sean decomisados, sino que estas cargas ya no circulen impunemente por nuestro país, y sean exportadas bajo la propia nariz de nuestras autoridades.

Esta situación no es nueva. Recordemos que, para la organización de investigación InSight Crime, el crimen organizado se ha sofisticado, y Paraguay se ha posicionado como un importante centro para el tráfico de cocaína y marihuana, producción ilegal de cigarrillos y contrabando. Señalan los expertos que la droga transita por territorio paraguayo hasta llegar a los vecinos Brasil, Argentina y ahora Uruguay, desde donde emprende un largo viaje hasta los puertos europeos. Nuestra ubicación geográfica estratégica, y nuestro sistema de control muy vulnerable nos convierte en el lugar ideal. A Paraguay le falta tecnología, recursos humanos capacitados, y sobre todo, honradez e integridad absoluta de parte de los recursos humanos. Por otro lado, debemos asumir que nos sobra corrupción e impunidad.

La situación es muy grave, pues como se informó hace no mucho, el propio fiscal asesinado Marcelo Pecci había mantenido contacto con un policía de Italia para encaminar acciones ante la eventual presencia de la mafia italiana ‘Ndrangheta en territorio paraguayo.

Para cortar con la plaga del narcotráfico y el crimen organizado necesitamos instituciones fuertes y absoluta transparencia.