Paraguay 2025

El pasado jueves participé de un panel de ex ministros de Hacienda para evaluar en conjunto los avances de los últimos 15 años y las prioridades para los próximos años en términos de políticas públicas para seguir avanzando en el proceso de desarrollo económico y social del país.

Para encarar los desafíos que tenemos, es muy importante comprender que no existen mesías ni milagros que mágicamente puedan generar bienestar para la gente. El progreso individual es el resultado de la práctica de un conjunto de valores y principios, como la disciplina y el esfuerzo de estudiar, trabajar, ahorrar e invertir, utilizar la capacidad creativa para innovar y emprender proyectos, la prudencia para evaluar y asumir riesgos, la conducta ética y la responsabilidad en el cumplimiento de los compromisos, etc. Todo esto no garantiza el éxito, pero incrementa la probabilidad de alcanzarlo.