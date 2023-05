Para levantar el honor internacional

Tanto paraguayos como bolivianos no suman puntos, perdieron sus dos presentaciones, siendo Tacuary el de peores resultados: Derrota 1-4 ante Bragantino y 4-0 ante Estudiantes de La Plata.

En el torneo Apertura, Tacuary pelea por no descender y de ahí que rota el onceno en la Sudamericana; mientras que Oriente es décimo con 12 puntos, a 11 del líder The Strongest, con el que viene de igualar 0-0 el partido pasado. En la valla boliviana atajará el meta paraguayo, ex San Lorenzo, Wilson Quiñónez.