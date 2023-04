Para legisladores de la oposición no es ninguna sorpresa

“Como dice Gonzalo Quintana, solo una alta, altísima dosis de cinismo salvará la propuesta política que tienen”, manifestó Gilberto Apuril, de Hagamos.

“Y eso se había anunciado luego”, se limitó a señalar el liberal Fernando Silva Facetti.

“Se vino denunciando posibles maniobras de Cartes para encubrir sus vínculos con sus empresas”, indicó Hugo Richer, del Frente Guasu.

“Lo que también debemos seguir denunciando es que esas investigaciones y posibles sanciones no se hayan realizado en territorio paraguayo y de acuerdo con la legislación paraguaya”, remarcó.

“Nuestra debilidad es una pérdida de soberanía, alentada por propios gobiernos de nuestro país. Mario Abdo ha profundizado esa dependencia”, consideró.

“Me parece una lección para que muchos puedan entender que hay que sanear la economía paraguaya”, consideró el liberal Enrique Buzarquis.

“Tenemos que transparentar la economía, y sobre todo empezar a crear empleo y empresarios de verdad, que se dediquen a invertir en serio en el país, y no marginales y delincuentes que fungen de empresarios”, sentenció.

“Creo que es la estocada final al negocio que construyó Horacio Cartes sobre todo vinculado al contrabando de cigarrillo a países extranjeros, y también otros países de la región”, sostuvo el senador Stephan Rasmussen, del PPQ.

“Tabesa es la que financiaba todas las demás empresas y también, obviamente, financiaba la política”, señaló.

“Esto viene a confirmar todo. Siempre tuvimos razón”, compartió en sus redes la progresista Desirée Masi.

“¿Por qué no actuaron los organismos de control, investigación y sanción en Paraguay? Respuesta obvia”, tuiteó. “Y no me vengan con da trabajo. Seguro va a hacer traspaso (simulado o no)”, increpó la legisladora.



Alentamos la investigación y sanción de toda persona vinculada con la corrupción. Debemos seguir denunciando.

Hugo Richer,

Frente Guasu.



Estaba cantado. Evidentemente, quien vive y anda en la marginalidad y en la ilegalidad, termina así.

Enrique Buzarquis,

PLRA.



Creo que es la estocada final a Horacio Cartes y a todo su flujo de dinero, que lo mantenía con poder.

Stephan Rasmussen,

Patria Querida.



Hace más de 15 años denunciamos y casi solos: Contrabando de Tabesa vinculado a lavado y terrorismo .

Desirée Masi,

Partido Progresista.