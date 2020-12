Era apenas un niño (8 años) cuando tuvo el peor desenlace, el fallecimiento de su padre. “Fue muy difícil”, comentó PZ. Aplicado como colegiante, desde los 12 años incursionó en la práctica del fútbol, en la escuela de fútbol de Hacienda en Lambaré. A los 16 integró las divisiones menores del Sol de América, llegando hasta la Sub 20. El Danzarín, con Zeballos en sus filas, se consagró campeón Intermedia en 2006; fue goleador con 15 dianas.

PRIMERA EXPERIENCIA. Culminada la Intermedia en agosto de 2006, optó por una oferta del Oriente Petrolero de Bolivia. En 14 partidos marcó 16 goles. Ante la relevante situación, los directivos solenses decidieron el retorno de PZ para el Apertura de 2007.

Fue su debut oficial en Primera y confirmó su racha al ocupar la 1ª posición de artilleros con 16 goles entre el Apertura y el Clausura.

El Cruz Azul de México despertó interés y lo contrataría por dos años (2008/2009). “En el primer año con el Cruz Azul, llegamos a semifinales y a la final”, indicó el goleador.

En el 2010, su primer club grande, Cerro Porteño. Los antecedentes del 10 sedujeron a la dirigencia del Ciclón. PZ 10, como ya lo apodaron desde entonces, no vaciló. 44 partidos con Ciclón, marcó 24 goles, el gran goleador de la temporada 2010. “Jugar en Ciclón fue un deseo de mi familia. Papá quería verme jugar en Cerro”. Lastimosamente no me tocó salir campeón”, sostuvo.

En el 2011, sorpresivamente fichó por Olimpia, el otro grande, y Pablo lo recordó. “Una de las decisiones más difíciles de mi vida, por la situación y el momento”, expresó. Ganó el Clausura 2011, un título especial para Zeballos, el primero en Primera con el plus de ser goleador, y para el Olimpia, cortar la sequía de 11 años sin levantar trofeo a nivel casero. Retornó a la franja en el 2015 donde volvió a consagrarse campeón y al año siguiente lo hizo con Libertad en el Apertura 2016.

PZ tuvo su paso por Sportivo Luqueño. En el exterior visitó las camisetas de Krylia Sovetov (Rusia), Botafogo (Brasil), Atlético Nacional (Colombia) y Al-Wakrah (Qatar).

TEMPORADA 2020. Defendió la casaca de 12 de Octubre, se erigió en capitán y referente permaneciendo en Primera y clasificando a la Sudamericana.