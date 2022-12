Paolorosso conforme con el plantel actual

Elvio Paolorosso, preparador físico de Olimpia, contó que se siente muy contento y conforme con el plantel que actualmente tiene la institución franjeada.

“No me quiero meter en el trabajo de Julio (Cáceres), pero para mí el plantel es ideal, son muchachos comprometidos, que trabajan bien, no le sacaría ni pondría más nada”, dijo el PF en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM).