Paola Hermann: “Mi mamá es mi inspiración”

Agradecida. La ex top model reconoce que tiene la dicha de tener a su mamá a su lado y alega que tiene una vitalidad y energía pese a su avanzada edad de 88 años. “Tengo la bendición que me siga acompañando, que viva conmigo y que me regale su presencia, su espiritualidad y su alegría. Agradezco a Dios porque es mi inspiración, un ejemplo para sus nietos donde le demuestra que la alegría y el amor son las bases para tener una larga vida”, señala la directora de la agencia de modelos PHM.

A pesar de su atareada rutina, para Paola ese tiempo que le dedica a su madre es grandioso, pues le comenta anécdotas que pasó junto a su padre o simplemente le ameniza con canciones. “Esos momentos donde compartimos juntas y nos reímos son únicos”, afirma.

En este día especial Hermann pasará junto a sus hijos, Lucas y Carla Garelli; y sus hermanos, en su casa. Y será ella la encargada de preparar el delicioso almuerzo para agasajar a su mamá. “Como todos los años pasaremos en mi casa. Voy a cocinar lo que mi mami me pida. También le tenemos preparada una sorpresa con un video”, mencionó.