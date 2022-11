Pantera Guaraní promociona la esperada cinta de Marvel

El filme está dirigido por Ryan Coogler, quien coescribió el guion con Joe Robert Cole y estará protagonizada por Letitia Wright, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Winston Duke, Dominique Thorne, Florence Kasumba, Michaela Coel, Tenoch Huerta, Martin Freeman, y Angela Bassett.

En la propuesta, los líderes del reino de Wakanda luchan para proteger a su nación a raíz de la muerte del rey T'Challa.

Anna Camila Donatella Pirelli Cubas apodada Pantera Guaraní es una atleta paraguaya que tiene el récord paraguayo de heptatlón, 400 metros, 100 metros vallas, 60 metros vallas, salto alto y lanzamiento de bala.

Representó a nuestro país en los juegos de ODESUR 2022, logrando así la medalla de plata en heptatlón. Además, compitió en el Campeonato Mundial de Atletismo del 2015 y en JJOO de Tokio 2020.

“Solo las mujeres que más lucharon, pueden ser campeonas. A mí no me llamaban Cami, a mi me llamaban Pantera, La Pantera Guaraní con la Garra de la Kuña Mbarete. “Una niña con un sueño”, menciona parte de la presentación de la atleta paraguaya.

Sinopsis. Los líderes del reino de Wakanda luchan para proteger a su nación de las fuerzas invasoras a raíz de la muerte del rey T'Challa y una nueva amenaza emerge de la nación submarina oculta de Talokan. El elenco está conformado por Letitia Wright como Shuri, Lupita Nyong'o como Nakia, Danai Gurira como Okoye y Winston Duke como M'Baku. También actúan Dominique Thorne como Riri Williams / Ironheart, Florence Kasumba como Ayo, Michaela Coel como Aneka y Tenoch Huerta como Namor.

Las ideas para la secuela comenzaron después del estreno de Black Panther en febrero de 2018. Coogler negoció regresar como director en los meses siguientes, y Marvel Studios confirmó oficialmente el desarrollo de la secuela a mediados de 2019. Los planes para la película cambiaron en agosto de 2020 cuando la estrella de Black Panther, Chadwick Boseman, falleció de cáncer.



