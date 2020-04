“Pandemia del Covid-19 ha reactivado el deseo de una democracia social”

La filósofa Martha Nussbaum explica en su libro Monarchy of Fear que “estamos precondicionados para evitar y temer a la muerte”, algo que usado para atizar intereses políticos puede destruir la democracia. Crisis como la provocada por la pandemia del SARS-Cov-2 podría hacernos virar hacia el autoritarismo y el recelo del otro, aunque en opinión de la pensadora hay más razones para el optimismo que para la pesadumbre. A su juicio, esta crisis está poniendo de relevancia la necesidad de promover la verdadera igualdad, de corregir el desprecio al devaluado Gobierno Federal como gran facilitador de la solidaridad entre estados y de poner el valor a las pequeñas cosas que no apreciábamos tanto de la vida cotidiana. De esta nueva cotidianidad, no obstante, la profesora de la Universidad de Chicago y Premio Príncipe de Asturias 2012, que sigue dando clases a diario desde su reclusión domiciliaria –la de todos–, eliminaba una cosa: las videoconferencias. “No quiero más conferencias en Zoom, me paso el día delante del ordenador con los alumnos”, lamenta.