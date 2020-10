Palizas en la Premier

Unas horas más tarde, el Aston Villa, de la mano de su sorprendente delantero Ollie Watkins, que hizo un 'hat trick', goleó por 7-2 al vigente campeón, el Liverpool, en un desastroso partido para los de Jürgen Klopp.

BALBUENA TITULAR. En otros partidos disputados ayer por la fecha 4 de la Premier, el West Ham United, con el defensor paraguayo Fabián Balbuena como titular, disputando todo el partido y siendo una de las figuras, goleó de visitante por 3-0 al Leicester City. Mientras que el Arsenal se hizo fuerte de local y superó por 2-1 al Sheffield United, el Southampton venció de local por 2-0 al Albion y el Wolves derrotó por 1-0 al Fulham. La siguiente jornada arroja estos duelos: Everton vs. Liverpool; City vs. Arsenal, Newcastle vs. Man. United y Tottenham vs. West Ham.