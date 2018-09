Palestina anuncia que abrirá representación diplomática en el país

El ministro de Asuntos Exteriores palestino, Riad al Malki, anunció ayer que se pondrá en contacto con su homólogo paraguayo, Luis Alberto Castiglioni, para iniciar los preparativos y poner en marcha “los mecanismos adecuados” para abrir la Embajada, según informó la agencia oficial de noticias Wafa.

Por otra parte, anoche el presidente Mario Abdo Benítez negó que haya recibido presiones para tomar dicha determinación.

“Hay una resolución de las Naciones Unidas de la cual nosotros formamos parte y tenemos que respetar, tenemos que construir sobre principios y respetando el derecho internacional; no recibí ningún tipo de presiones. La presión está del otro lado, no me reuní con el canciller palestino”, expresó el titular del Ejecutivo. Por otra parte, el canciller Luis Castiglioni informó ayer que el vicepresidente de los EEUU, Mike Pence, se comunicó con el presidente Abdo Benítez para hablar sobre el tema.