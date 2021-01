Padres exigen garantías para clases presenciales

Además, indican que se debe continuar con las clases virtuales y que el MEC debe brindar facilidades para el acceso a internet gratuito para todos los estudiantes, puesto que no todos tienen recursos.

recursos. La titular de la Fedapy, Francisca Monges, indicó que el MEC no está capacitado para elaborar un plan sanitario para el regreso a clases en el 2021.

“Es un derecho de los niños y adolescentes volver a clases presenciales e interactuar con sus pares. Es primordial que eso suceda por todo lo que se arrastra desde el 2020, pero deberían ser clases presenciales con garantías. Eso es lo que cuestionamos nosotros, si no existen las garantías por supuesto es mejor que se queden a estudiar en las casas, hay muchas cosas que se siguen improvisando como en el año anterior”, señaló la titular.

Además, sostuvo que no existen garantías para el retorno escolar porque la infraestructura de miles de escuelas no está en condiciones, “no se tiene lo básico que es climatización, en muchas escuelas y colegios no hay ni agua para lavar las manos, insumos de limpieza. No hay nada comunicado a los padres sobre esta situación, ni siquiera un proyecto”, refirió Monges.

”El MEC si no cuenta con los insumos necesarios para las instituciones y que puedan recibir de manera segura a nuestros hijos, entonces ahí sí es donde decimos ‘continuemos con las clases virtuales’, porque el ministro de Educación no nos va a conseguir una cama de terapia intensiva para un niño o joven que se enferme”, manifestó.

Monges, por otro lado, aseveró que si prosiguen las clases virtuales, el MEC debe brindar facilidades para el acceso a internet para los estudiantes, ya que no todos tienen recursos económicos”, enfatizó.