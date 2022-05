Lo ocurrido en un colegio privado de Lambaré –suscribe– “no es un hecho aislado”; incluso, añade, “ocurre en todas las instituciones”.

“Suceden diferentes casos en instituciones públicas y la minimización es lo que más preocupa. No es que no se detectan los casos de acoso escolar o el acoso sexual a niños; no se admite o no se toma en serio”, expresa.

Para Monges, si las víctimas reciben el tipo de respuestas enumeradas al principio de esta nota, se “rompe la confianza de entrada” y más si se trata de la “persona en quien se tiene que confiar, pero que prácticamente me está anulando”, reflexiona.

Insiste en que muchos padres de la federación han sido “testigos de la minimización de los casos por parte de los directores”; a la vez que “vemos demasiada permisividad con los hechos denunciados y eso se permite, se normaliza”.

Es por eso que desde la Fedapy auguran que, tras el revuelo generado por el caso señalado, sea el momento de tomar en serio las diversas denuncias que hacen los menores y que son ignoradas por las autoridades.

Ahora, con lo sucedido en Lambaré –analiza– los del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) “tuvieron que moverse” porque “cuando es quizá el hijo de fulana o de Juan Pueblo estamos llenos de casos que se trancan por ahí, que terminan en el oparei, que no se hizo caso o que nos cansamos y que se abandonó”.

Critica que haya “muchas falencias dentro del MEC” y más frente a los casos de “docentes que son acosadores y no son destituidos sino que son trasladados” por los supervisores departamentales.

“O en las supervisiones nomás se queda la denuncia, no pasa a Asesoría Jurídica del MEC o al Ministerio de la Niñez. Todos vimos que eso es así. Lo que pasó en el colegio privado demostró que los padres no estamos mintiendo y que somos una voz única, en ese sentido”, refuerza.

Los directivos ignoran al niño o al afectado cuando acuden a ellos como primer recurso y de eso somos testigo. Francisca Monges, presidenta de Fedapy

Piden protocolo en colegio tras abuso

Luego de las denuncias de abuso sexual infantil y la intervención del MEC, los educadores del colegio privado pidieron que expertos de la cartera brinden capacitaciones sobre todas las guías y protocolos sobre abuso sexual y acoso escolar en las instituciones educativas. La intervención del Ministerio en el local cumplió ayer sus primeros cinco días y quedan otros cinco que se retoman este lunes.

El equipo interventor descubrió que en el colegio se rigen por sus propias normas internacionales, pero no por lo que dicta el MEC, órgano rector de la educación en todo el país, como dice la Constitución Nacional.

Con el arribo de la nueva directora, Nelly Varela, quien llegó desde España, pedirán que el colegio también cumpla con todas las normas locales. Lo confirmó la coordinadora de la intervención y directora de Desarrollo Educativo de la cartera, Zulma Morales.

Los alumnos del nivel Inicial vuelven a presenciales este lunes. El resto de niveles, dará clases virtuales.