Padre de niño fallecido escracha a Abdo y relata calvario en hospital

El momento incómodo que tuvieron las autoridades del Gobierno fue en el Hospital de Coronel Oviedo. Fue justo en el momento en que Nicanor descargaba un furibundo discurso en defensa de las acciones del Gobierno y destacando la figura de Marito en el contexto del 31M, cuando el cartismo pretendió forzar la enmienda para conseguir la reelección presidencial.

Con la voz temblorosa, el padre del pequeño que falleció hace dos meses lamentó que en el Hospital de Caaguazú no haya una unidad de cuidados intensivos para niños. “Cuando Axel entró en crisis, los doctores se desesperaron porque no había nada para hacer con él. La Seme declaró cama cero para niños en Paraguay. No había en ningún lado equipos; equipo médico humano tenemos, pero no tenemos respirador neonatal pediátrico”, relató su viacrucis ante Marito y las demás autoridades.

Sin recibir ayuda del Gobierno, el hombre contó que no le quedó otra que comprar por G. 93 millones un respirador para prolongar la vida de su hijo Axel.

"¿Sabés de dónde conseguí la plata para comprar esto? Gracias al apoyo de los ovetenses, que me ayudaron con polladas, partidos kure, sorteos", lamentó.

Confesó que en un momento de su desesperación acudió al ministro de Salud, Julio Borba, “para implorarle” por la medicación para su hijo. “Por poco nañesúi chupe (no me arrodillé ante él), araha ahechuka chupe la che ra'y (le llevé a mi hijo que le vea), ¿y sabés qué me respondió?: 'Mirá, señor, un deseo de un padre para mí no es nada, a mí me sirve un criterio médico”, se descargó ante el silencio atónico de todos.

“Este tipo de reclamos he recibido prácticamente a diario desde que soy presidente”, fue lo único que atinó a responder Abdo.

Afirmó que “lo que se ha desnudado en este acto es la deuda histórica que tenemos con nuestro sistema de salud. Es cierto”. Intentó justificar las falencias en salud señalando que pusieron el esfuerzo para invertir.

Marito homenajeó a Rodrigo Quintana, asesinado en el PLRA. “Aquel 31M estuvieron defendiendo sus principios democráticos”, dijo y advirtió al cartismo que no le subestime al pueblo. Dijo que es una fecha simbólica y pidió defender la Constitución.



