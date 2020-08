Padre de joven asesinado dice que la Fiscalía se doblega ante Cartes

En la retina de los ojos de don Fidelino Quintana, padre del joven asesinado el 1 de abril de 2017, aún se nota la tristeza por no haber encontrado aún justicia para su hijo. Añade a esto que, según su parecer, la nueva imputación de cinco jóvenes dentro de la causa Rodrigo Quintana es por presión de la mafia y lamenta que se ensañen con inocentes que, está seguro, acompañaron esa noche a su hijo, lo auxiliaron y también fueron víctimas.

FARSA. “La verdad que estas imputaciones son una farsa que están armando los fiscales de la mafia a pedido de Horacio Cartes”, apuntó.

Sostuvo que el nuevo proceso judicial, en paralelo para conocer a los asesinos de su hijo, agrega más que un manto de duda sobre la independencia judicial. “Ellos –los cartistas– están manejando todo esto”, subrayó.

Agregó que para él los cinco jóvenes imputados recientemente por la fiscala Esmilda Álvarez son inocentes, si no no se hubieran tardado “más de tres años para imputar”, afirmó. “Es ridículo lo de la imputación. Ellos son víctimas también. Esa gente estaba custodiando esa noche el local del PLRA para que no pase nada allí”, dijo.

DESESPERADOS. Consideró que esta maniobra judicial sería “una señal de que están desesperados los que dieron la orden”, sostuvo.

Para Quintana, se veía venir por parte del poder una contraofensiva judicial pero que no se puede sostener en la realidad. Dijo que las imputaciones lo confirman.

“Vas a ver que al final de cuentas van a querer presentar como los culpables a los jóvenes, presentar a Efraín Alegre como el que contrató policías para que lo maten”, refirió en tono cansino.

Lamentó que el pedido de Justicia aún no ha llegado al caso de su hijo. Incluso afirmó que el dinero hizo tambalear a algunas personas del entorno de Rodrigo, como la joven que es la mamá de la hija de Rodrigo, quien estaría defendiendo la versión oficial.

En lo que respecta al único encausado en el proceso judicial por la muerte de Rodrigo, dijo que “como padre ya perdonó al policía”. No obstante, expresó que el suboficial Gustavo Florentín debe pagar una culpa por su actuar.

En cuanto a los autores morales, sigue sosteniendo que todo estuvo ordenado por el ex presidente Horacio Cartes, durante el proceso conocido como “la enmienda de sangre”.

Consideró que “la Justicia se doblega ante los débiles”. “ No espero mucho, porque siempre supimos que estábamos ante un poderoso narco”, citó, en referencia al ex presidente Horacio Cartes.

Consideró que la posibilidad de que el tema se esclarezca por parte de la justicia paraguaya es difícil, y que sus esperanzas están sembradas a que las denuncias de carácter internacional tomen más fuerza.

Proceso. La Fiscalía formuló imputación contra Efraín Alegre Irún, hijo del titular del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Stiben Patrón, Olga Paredes Brítez, Ramona Cantero y Fernando Cáceres, - todos de la Juventud Liberal, por frustración de la persecución y ejecución penal, alteración de la escena del crimen y sabotaje informático.

La imputación guarda relación con el atropello policial a la sede del partido, que tuvo un desenlace fatal. Los informes técnicos de la Fiscalía se basan en imágenes del circuito cerrado del PLRA.