Padre denuncia muerte de su bebé por presunta negligencia médica

Agustín Cabrera, padre del bebé fallecido, informó que alrededor de las 17:00 de este martes llegaron con su esposa hasta el Hospital Materno Infantil de Capiatá en donde al ingresar una enfermera le solicitó el documento de la madre a lo que le respondió que no tenía porque hace 15 días se quemó en un incendio en su vivienda.

Luego, le explicó que tenía una ecografía recién realizada y le entregó. Posteriormente, su esposa ingresó con la licienciada quien le inspeccionó y corroboró que la mujer ya estaba dilatando.

"Le hicieron esperar bastante, prácticamente no iba tener en cesárea su bebé, ellos le hicieron esperar demasiado y por eso se complicó todito el bebé", expresó en la tarde de este miércoles a NPY .

Finalmente, el niño nació a las 20:05 prácticamente muerto, le realizaron la reanimación mecánicamente, pero no resistió.

El padre dijo que en el centro asistencial no contaban con los equipos suficientes y que los médicos no le dieron a él ninguna explicación de lo sucedido.

https://twitter.com/npyoficial/status/1648798819646156800 Denuncian muerte de recién nacido por presunta negligencia médica en el hospital de Capiatá.



“Se perdió mucho tiempo, mi hijo se hubiese salvado si se hubiese hecho bien las cosas”, lamentó Agustín Cabrera, padre del bebé fallecido.#NPY #NosConectaSiempre pic.twitter.com/RO7pB4V9KP — NPY Oficial (@npyoficial) April 19, 2023

Agustín comentó que era la medianoche y no podía ver a su hijo, entonces insistió a los médicos para ver a su hijo. Una de las enfermeras le dijo que converse con la pediatra para que le de explicaciones.

"Después de insistirles se cansaron y me dijeron a eso de las 12 de la noche que el bebé estaba luchando por su vida porque tragó materia fecal y se complicó todo, pero es culpa de ellos porque le hicieron esperar tres horas", lamentó.

Relató que el bebé nació en parto normal y que la madre ya perdió todo el líquido amniótico. A la medianoche los médicos le dijeron que el pequeño necesitaba ingresa a Terapia Intensiva y empezó a buscar.

"Ellos no me avisaron antes que el bebé estaba con complicaciones, yo moví los contactos que tenía y ya no tenía solución con las llamadas, salí a buscar en hospitales", agregó.

Mientras el padre desesperado buscaba Terapia Intensiva recibió la noticia del fallecimiento de su hijo.

Desde Última Hora intentamos comunicarnos con el doctor Osvaldo Franco, director del Hospital Distrital de Capiatá para conocer su versión al respecto, pero no contestó a las llamadas realizadas a su celular con terminación 143.