Ozorio, Galeano y Noguera son citados en informe

Aparte del ex presidente de la República Horacio Cartes, los diputados colorados Erico Galeano y Juan Carlos Ozorio son algunos de los nombres que se mencionan en el documento. Además, el actual diputado Éver Noguera también es señalado en una parte del informe sobre su supuesta conexión con presuntos narcos.

El titular de la CBI, Jorge Querey, dijo no obstante que esos no son los únicos nombres que encontraron durante su extensa investigación. En contacto con la 1080 AM sostuvo que “acá no solo es Horacio Cartes, también están Sarah Cartes, Erico Galeano, por ahí salta también José Ortiz, pero cuando saltan alarmas, siempre la alarma salta hacia el grupo empresarial del ex presidente de la República”, remarcó.