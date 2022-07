Otros tres pequeñitos esperan el milagro de un nuevo corazón

Tierno. Martín Soel no pierde la dulzura, tiene un semblante siempre sonriente, pese a los duros momentos que atraviesa.

Desde el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT) señalan que la lista es muy dinámica, en función a los nuevos pacientes o a la partida de quienes esperan.

Martín Soel, de un año y un mes, es hoy “prioridad” para recibir trasplante cardiaco; aunque conseguir donante en esta franja etaria –y que sea compatible– es más difícil.

Hace unos días ingresó, procedente de la ciudad de Coronel Oviedo, al Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu, pero el fin de semana se descompensó. Por lo que permanece intubado en Terapia Intensiva.

Así como a Nahiara, le conectarían un corazón artificial mientras aguarda un nuevo corazón que, en su caso, es más complicado –al pesar 7 kilos–, ya que el donante no debe superar los 20 kilos.

El Dr. Pío Alfieri, director del Acosta Ñu, confirmó que ya elevó el pedido al Ministerio de Salud Pública para la compra de los insumos necesarios para el corazón mecánico. Y estimó que la semana próxima ya le podrían conectar.

“El kit cuesta USD 400.000, no está planificado en el presupuesto, pero vamos a reprogramar. De cualquier lado vamos a sacar recursos”, aseguró el Dr. Julio Borba, ministro de Salud, en diálogo con Monumental 1080 AM.

DE LA NADA

“Durante mi vida médica rogaba a los familiares para que acepten la donación de órganos. Nunca me imaginé que hoy día iba a hacer lo mismo, pero para mi hijo de 1 año. Donar órganos es donar vida. Ayúdenme a concientizar sobre la importancia de este acto”, compartió Francisco Candia, papá de Martín, quien es doctor en Medicina.

“Mi hijo era prácticamente hasta los 10, 11 meses un niño sano; nunca tuvo síntomas. Niño alegre, jugaba, era normal. Un día, de la nada se empezó a descompensar: Inició con un cuadro gripal, le costaba respirar, estaba nervioso, cansado y se veía que respiraba mal”, relata.

Le trasladaron al Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), donde detectaron que sufría de una cardiopatía, su corazón estaba muy agrandado. Se repuso.

A pesar de la mejoría, su corazón seguía grande, dilatado. Por lo que les derivaron al Hospital Niños de Acosta Ñu para poder ingresar a la lista de trasplante. El fin de semana último ingresó a Terapia. Se le volvió a intubar, aunque está estable, saliendo otra vez de a poco. “Tiene 1 añito, pero es increíble la fuerza que tiene, quiere seguir viviendo”, relata su padre.

OTRO GUERRERO

Milán, de cuatro años, es el otro niño que está a la espera de un nuevo corazón. A él se le diagnosticó una cardiopatía a los cinco meses de vida. Pero recién desde el año pasado ingresó a la referida lista.

En su caso, los médicos sugirieron esperar hasta que tenga 15 años para el trasplante; pero el año pasado sufrió una fuerte descompensación. Estuvo hospitalizado de octubre a diciembre. En febrero se volvió a internar otros 30 días. Ahora está medicado y estable, siguiendo tratamiento ambulatorio.

“Salimos hace poco de alta. Él está estable, pero de un día para otro cambia. Tiene una miocardiopatía dilatada. Hace un año se hinchó todo, estaba pálido, decaído. Estuvo internado en Terapia Intensiva prácticamente dos meses”, cuenta la mamá de Milán, Andrea Ovelar (22 años), quien desde que está detrás de su hijo no trabaja. Incluso, no le puede dar de mamar a su hija de seis meses.

Son una familia humilde de Mariano Roque Alonso. El padre de Milán trabaja como repartidor en una empresa de correos. Para quienes desean ayudar puede contactar al (0992) 871-976.

Ana Paula Capdevila, de seis años, es la tercera paciente que aguarda el milagro. Está en Terapia Intensiva del IPS y debido a su delicado cuadro aún no pudo ser derivada al Hospital General Pediátrico.

Ana Paula resiste entre el dolor de los calambres y el amor de sus familiares

Hasta abril pasado la vida de Ana Paula Capdevila (6 años) transcurría de forma normal. Vivaz y alegre, iba a un ballet y hacía deportes.

Pero, hace tres meses, empezó con mareos, dolores de cabeza y taquicardia. Eso alertó a sus padres, quienes la llevaron a consultar al Hospital Central del IPS.

De las punzadas frecuentes en el pecho, su cuadro clínico rápidamente fue subiendo a categoría de grave, según la evaluación médica.

Le diagnosticaron una miocardiopatía restrictiva dilatada, una enfermedad rara de origen congénito, similar al que le aqueja a Nahiara.

Los familiares de Anita claman a la ciudadanía tomar conciencia sobre la importancia de la donación de órganos para salvar vidas. La pequeña necesita urgente un corazón sano.

Desconsolada, la madre manifiesta que su hija era una niña “sumamente activa y tiene muchas ganas de vivir”. Pero, debido a los fuertes medicamentos que consume desde abril le hacen sufrir de dolor y su corazón se está debilitando.

Entre sollozos, cuenta que a veces le mira y le dice: “Mami no estes triste, yo voy a curarme y no te voy a abandonar nunca”.

Como está medicada con “mucha furosemida” –un potente diurético–, eso le consume sus proteínas y le provoca agudos calambres.

“Me dice, mami, perdóname porque ya no aguanto... yo te dije que no te iba a abandonar, pero yo no quiero esta vida. Yo estoy sufriendo”, comenta.

La mujer insta a las personas que tengan familiares con muerte cerebral que donen los órganos para salvar la vida de la niña y otros pequeños. “Lo único que les pido a las personas que tienen a sus parientes con muerte cerebral que se toquen el corazón, que tengan la mente abierta, que hay que donar. Ella es nuestra vida, no sé qué va a pasar, sinceramente no sé”, lanza.

Antes de ser ingresada a terapia intensiva, Anita le bendecía a su padre, para que pueda volver al hospital al día siguiente a visitarla. El celular de la familia para quien desee ayudar es el (0994) 197-180.

Una donación de órganos puede involucrar hasta a 100 personas

Compleja logística. El gesto altruista de dar renovada vida a otras personas a través de la donación de órganos no solo involucra a quienes realizarán el gesto y los beneficiarios.

Además del equipo médico que realizará la extracción y posteriormente realizar el trasplante, también están involucrados otros profesionales.

“Son varios los especialistas que participan en este proceso. Incluso pueden llegar a una cantidad de 100”, explicó el doctor Gustavo Melgarejo, responsable del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT).

La cantidad calculada involucra a todos los equipos que intervendrán en el caso de un donante múltiple.

Esto incluye a los profesionales de laboratorio, el equipo que se encargará de mantener el cuerpo y los órganos para evitar su deterioro, entre otros, dentro de un equipo multidisciplinario de especialistas.

El procedimiento debe hacerse en un hospital que cuente con equipamiento, profesionales e insumos necesarios.

PROCESO. Melgarejo explicó que en el caso de un corazón que será donado, lo ideal es no esperar más de 24 horas para el trasplante.

Pero a veces ni siquiera se tiene ese tiempo, debido al estado de salud del donante, puntualizó.

“Con un sistema eficiente, lo ideal es hacer el diagnóstico, el mantenimiento, la entrevista y la ablación en el tiempo. Es una cadena de sucesos exitosos para que se termine en el trasplante. Cualquier eslabón que se rompa de esa cadena, se interrumpe el proceso”, explicó.

El paso a paso para llegar hasta el trasplante empieza en la certificación de la muerte del donante, en el caso de un corazón.

Posteriormente se realizan los estudios de laboratorio y de imágenes, para evaluar la viabilidad del órgano que será donado.

Luego se realiza la entrevista con la familia. Una vez que se cuenta con la autorización se lleva a cabo el operativo. Entre la aceptación y el inicio de la extracción se demora alrededor de tres horas.

De acuerdo con las características del donante y la cantidad de órganos a ser extraídos, las intervenciones duran varias horas. Posteriormente se realiza la entrega del cuerpo a los familiares, agradeciendo el gesto altruista.

ESPERA. Actualmente hay una lista de espera de 259 personas que aguardan donantes. De este total, 25 son pacientes pediátricos, según los datos proveídos por el INAT.

El detalle indica que 176 aguardan por córneas, de los cuales 12 son pediátricos. Por un riñón esperan 67 personas, entre ellos, ocho niños.

Una decena está pendiente de la llegada de un corazón, tres de ellos son pediátricos. Y seis adultos siguen a la espera de un riñón.

Se debe dar una cadena de sucesos exitosos para que se llegue al trasplante. Si falla un eslabón, se interrumpe. Gustavo Melgarejo, INAT.

259 pacientes son los que aguardan la llegada de algún donante de órgano o tejido, según la información de INAT.

Hospitales habilitados en el país para trasplantes

El procedimiento para hacer posible el trasplante de órganos es sensible y complejo. Por tal motivo, el sistema público debe invertir en dicho programa, enfatiza el titular del INAT, doctor Marcos Melgarejo.

El sistema público cuenta con el Hospital Nacional de Itauguá, el San Jorge y el Pediátrico Acosta Ñu. El Hospital de Clínicas y el de IPS también están entre los que reúnen los lineamientos necesarios para estas intervenciones.

En el privado son tres los centros asistenciales que están habilitados. En el interior del país, dentro del sistema público no hay. Pero cualquier hospital con terapia intensiva puede realizar la ablación.

El referente del INAT mencionó que un hospital que realiza trasplantes cuenta con un buen control de infecciones, cumple bien los criterios de aislamiento, sobre todo para proteger al receptor.

Nahiara evoluciona favorablemente

Luego de recibir el corazón que le fue donado y sobrepasar las primeras 48 horas, la niña Nahiara continúa con su proceso de recuperación.

En el informe dado a conocer ayer por el Ministerio de Salud Pública, se especificó que la paciente se encuentra con buena funcionalidad del órgano implantado.

Por el momento se encuentra con medicamentos inotrópicos, utilizados para la funcionalidad cardíaca.

Nahiara está conectada a asistencia respiratoria, con bajos parámetros de ventilación. Presenta funcionalidad renal adecuada.

El informe señala también que se ha iniciado protocolo de tratamiento inmunosupresor y profilaxis antibiótica, según lo previsto al caso.

La niña está sedada y muestra buena respuesta a estímulos externos. Está previsto mantener la sedación entre las 24 y 48 horas.

Los reportes sobre la evolución de su estado se estarán brindando cada 48 horas, señalaron desde la cartera sanitaria.

Gestos. Las autoridades sanitarias y desde diversos estamentos se hace énfasis en la importancia de la donación de órganos.

El deceso de una persona, diagnosticada con muerte encefálica y la decisión de su familia de realizar la donación, cambiaron la vida a cinco personas este fin de semana.

Entre ellos, una niña recibió un nuevo corazón; un niño y un adulto joven accederán a trasplante renal. Igualmente, dos personas serán beneficiadas con las córneas, entregadas a la Fundación OCA Del Valle.

El doctor Gustavo Melgarejo, responsable del INAT, califica como ángeles a quienes decidieron donar sus órganos para que otros vuelvan a tener una vida renovada.

Aclaró que debe entenderse que se trata de un proceso. Sobre todo para la familia de la persona que ya no está.

“El tiempo lo determina la familia. A veces hay casos que se filtra la información y eso de verdad perjudica muchísimo. Una donación que no está confirmada se empiezan a dar nombres y eso perjudica bastante el proceso”, dijo.

El INAT es el organismo que impulsa, coordina y fiscaliza las actividades de donación y trasplante de órganos, tejidos y células.

A través de esta dependencia del MSP, se provee todos los medicamentos antirrechazos e insumos necesarios para la ablación y el trasplante.

Los estudios para el receptor y donante como ser PCR para Covid y serología son cubiertos en su totalidad.