Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo tienen prisión preventiva en la Agrupación Especializada. El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, admitió el pedido del fiscal Osmar Legal.

En la audiencia, los abogados Jorge Bogarín y Bettina Legal solicitaron la aplicación de las medidas alternativas, específicamente el arresto domiciliario. No obstante, el juez Humberto Otazú decretó la prisión de ambos. La reclusión de estos dos miembros del clan González Daher, se suma al encierro que tuvieron en su momento, el ex senador Óscar González Daher y su hijo Óscar González Chaves, quienes habían estado casi un año en prisión y ahora soportan arresto domiciliario. Ayer, alrededor del mediodía, tanto Ramón González Daher como su hijo Fernando se presentaron en la sede de la Fiscalía de Delitos Económicos. Lo acompañaron sus abogados defensores Bogarín y Legal. En un lujoso automóvil Audi A4, escoltados por patrulleras de la Comisaría Tercera Metropolitana, llegaron hasta el local del Ministerio Público, donde eran aguardados desde las primeras horas de la mañana. Ramón, vestido con camisa rosa y tratando de dibujar una sonrisa en su rostro, ingresó a comparecer ante el fiscal Osmar Legal, sin realizar declaraciones a los medios. El ex dirigente deportivo y su hijo se habían instalado desde muy temprano en el piso 17 del edificio San Rafael, ubicado sobre la calle Yegros casi 25 de Mayo. Ese lugar habría sido utilizado como un búnker para pasar toda la mañana y delinear la estrategia de defensa. La Policía, informada de la permanencia de los imputados –por quienes pesaba orden de detención–, rodeó el sitio. Esto forzó a que los procesados decidieran acudir finalmente hasta la sede fiscal. Una vez reunidos con el agente Osmar Legal, se abstuvieron de declarar y firmaron algunos documentos que atañen al procedimiento, para luego ser llevados en patrulleras (y todavía sin esposas) hasta el Palacio de Justicia para la audiencia de imposición de medidas. EN TRIBUNALES Ya pasadas las 13.00, los dos procesados llegaron a tribunales. Primero fueron cateados en planta baja, donde se les puso las esposas, y luego subieron hasta el cuarto piso, donde se encuentra el despacho del juez Otazú. Ahí, con custodia policial, pasaron entre el enjambre de periodistas que los esperaban para la audiencia, junto con sus abogados Jorge Bogarín y Bettina Legal. Otros familiares aguardaban en los pasillos. En la diligencia, que duró hasta cerca de las 15.30, sus defensores ofrecieron caución real. Solicitaron la aplicación de las medidas alternativas. Requirieron el arresto domiciliario. No obstante, el juez entendió que era una investigación incipiente y ambos podían influir en los testigos, por lo que decretó la prisión preventiva de ambos. Luego, debía determinar dónde enviarlos. Se intimó al director de Institutos Penales, Joaquín González, que informara al respecto. El mismo informó que tanto el penal de Tacumbú como el de Emboscada estaban cerrados, por lo que sugirió al juez que los remitiera a la Agrupación Especializada. A esto se sumó que la defensa sostuvo que los dos procesados recibieron amenazas, lo que finalmente hizo que el juez los enviara a la citada dependencia de la Policía Nacional. Durante la audiencia, González Daher se sintió mal, por lo que sus familiares le pasaron sus medicamentos. Además, le acercaron algo para comer. Al final, padre e hijo, fueron derivados luego a la Agrupación Especializada de la Policía.

