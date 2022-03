Otra batalla ganada por el Decano

COPA LIBERTADORES 2022 - FASE 2 (Vuelta). Estadio: Atanasio Girardot de Medellín, Colombia (local Atl. Nacional). Árbitro: Patricio Loustau. Líneas: Ezequiel Brailovsky y Gabriel Chade (terna argentina). Goles: 46’ Andrés Andrade (AN); 57’ Saúl Salcedo (O). Amonestados: 42’ N. Palacio, 55’ J. Barrera, 60’ K. Mier, 75’ E. Olivera, 83’ S. Gómez, 86’ R. Blanco (AN); 23’ R. Ortiz, 70’ M. Gómez (O). Expulsados: 71’ Felipe Aguilar (AN) y Guillermo Paiva (O).

Atl. Nacional (1): Kevin Mier; Danobis Banguero, Felipe Aguilar, Emanuel Olivera y Hayen Palacios (58’ Y. Guzmán); Nelson Palacio (46’ A. Andrade), Sebastián Gómez, Daniel Mantilla (72’ C. Castro) y Jarlan Barrera; Dorlan Pabón y Jefferson Duque (82’ R. Blanco). DT: Hernán D. Herrera.

Olimpia (1): Gastón Olveira; Víctor Salazar, Saúl Salcedo (88’ L. Zárate), Antolín Alcaraz e Iván Torres (81’ M. Gamarra); Alejandro Silva (65’ S. Otálvaro), Richard Ortiz (capitán), Marcos Gómez (88’ H. Quintana) y Fernando Cardozo; Jorge Recalde (65’ G. Paiva) y Derlis González. DT: Julio César Cáceres.



Olimpia igualó 1-1 ante Atlético Nacional en Colombia y clasificó.



El Franjeado enfrentará por la Fase 3 al Fluminense de Brasil.



93

empates suma Olimpia en todos sus duelos por Copa Libertadores. Jugó 324 lances: 127 victorias y 104 caídas.