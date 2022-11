OTAN exhibe poderío aliado para responder a amenazas

En el Atlántico Norte se encuentra el buque de guerra más nuevo y grande del mundo, el USS Gerald R. Ford, que llegó al Reino Unido después de semanas de ejercicios junto a naves de guerra de Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, los Países Bajos y España, informó la OTAN.

En las mismas aguas está el HMS Queen Elizabeth de la Royal Navy, que partió de Portsmouth el 10 de noviembre para realizar ejercicios de aviones de combate F-35.

En el Mediterráneo, el Charles De Gaulle de la Armada francesa, escoltado por barcos griegos, estadounidenses e italianos, partió de Toulon el 15 de noviembre para realizar patrullas de disuasión en el flanco oriental de la OTAN y operaciones antiterroristas en Oriente Medio.

En la misma región se encuentran los portaaviones italianos Cavour y el USS George H. W. Bush.

En las últimas semanas, jets del George H.W. Bush han realizado patrullas de disuasión sobre Lituania y Polonia, indicó la Alianza.

La portavoz de la OTAN, Oana Lungescu, dijo que los despliegues demuestran "nuestra capacidad para proyectar poder en toda la Alianza y reforzar rápidamente a los aliados".

DISUASIÓN. En el contexto de la guerra de Rusia contra Ucrania "estos portaaviones ofrecen disuasión y ayudan a mantener abiertas nuestras líneas de comunicación marítima. Nuestra fuerza envía un mensaje claro de que la OTAN protegerá y defenderá cada centímetro del territorio aliado", dijo la portavoz.

En la Cumbre de la OTAN del pasado marzo, los aliados decidieron desplegar grupos de ataque de portaaviones, submarinos y barcos de combate en patrulla de manera persistente.

En tanto, este sábado el presidente de la Asamblea parlamentaria de la OTAN, Gerald E. Connolly, aseguró que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, "no se ha atrevido a cruzar la frontera de la OTAN", lo que pone en valor la fuerza actual que tiene la Alianza. En este sentido, puso como ejemplo la II Guerra Mundial iniciada por Hitler y su expansión hacia otros países porque no existía una estructura para detenerle, y "hoy Putin no se ha atrevido a cruzar la frontera de la OTAN", dijo.