Óscar para la mejor película fue para "Nomadland"

Su victoria es histórica: es la primera de una película dirigida por una mujer de origen asiático, y está protagonizada por un elenco de actores no profesionales que en su mayoría hacen de sí mismos.

Zhao agradeció en particular a la "comunidad nómade". "Gracias por enseñarnos el poder de la resiliencia y la esperanza. Y por recordarnos cómo es la verdadera bondad", dijo al recibir la estatuilla.

La película está basada en el libro de 2017 "País Nómada: Supervivientes del siglo XXI", que escribió la periodista estadounidense Jessica Bruder después de vivir en una casa rodante junto a estos itinerantes trabajadores de bajos salarios que deambulan por Estados Unidos.

Fue Peter Spears, productor de "Llámame por tu nombre", quien le presentó la historia a Frances McDormand, también coronada el domingo por su papel en la cinta.

Ella puso el proyecto en manos de Zhao, cuya película "The Rider", un western con temática de rodeo, la había dejado hipnotizada en un festival.

Zhao aceptó inmediatamente y propuso crear el personaje de Fern, interpretado por McDormand, como una amalgama de varios personajes del libro.

En tanto que Anthony Hopkins ganó el domingo el Óscar al mejor actor por su elogiada interpretación de un anciano que sufre demencia en la película El padre.

Hopkins, quien a los 83 años es el actor de mayor edad en ganar un Óscar competitivo, superó al fallecido Chadwick Boseman, cuyo papel en "La madre del blues" le valió un Globo de Oro póstumo tras su muerte de cáncer a los 43 años. Además, venció a Riz Ahmed ("El sonido del metal"), Gary Oldman ("Mank") y Steven Yeun ("Minari").

Aquí están los ganadores en las principales categorías de la 93 entrega de los premios Óscar el domingo en Los Ángeles:

Mejor película:

"Nomadland" - GANADORA

"El juicio de los 7 de Chicago"

"El padre"

"El sonido del metal"

"Judas y el mesías negro"

"Minari"

"Mank"

"Promising Young Woman" ("Hermosa venganza" y "Una joven prometedora")

Mejor director:

Chloé Zhao, "Nomadland" - GANADORA

Lee Isaac Chung, "Minari"

Emerald Fennell, "Promising Young Woman"

David Fincher, "Mank"

Thomas Vinterberg, "Another Round"

Mejor actor:

Anthony Hopkins, "El padre" - GANADOR

Riz Ahmed, "El sonido del metal"

Chadwick Boseman, "La madre del blues"

Gary Oldman, "Mank"

Steven Yeun, "Minari"

Mejor actriz:

Frances McDormand, "Nomadland" - GANADORA

Viola Davis, "La madre del blues"

Andra Day, "The United States vs Billie Holiday"

Vanessa Kirby, "Fragmentos de una mujer"

Carey Mulligan, "Promising Young Woman"

Mejor actor de reparto:

Daniel Kaluuya, "Judas y el mesías negro" - GANADOR

Sacha Baron Cohen, "El juicio de los 7 de Chicago"

Leslie Odom, Jr., "Una noche en Miami"

Paul Raci, "El sonido del metal"

LaKeith Stanfield, "Judas y el mesías negro"

Mejor actriz de reparto:

Youn Yuh-Jung, "Minari" - GANADORA

Maria Bakalova, "Borat, Subsequent Moviefilm"

Glenn Close, "Hillbilly, una elegía rural"

Olivia Colman, "El padre"

Amanda Seyfried, "Mank"

Mejor película internacional:

"Another Round" ("Otra ronda", Dinamarca, Holanda, Suecia) - GANADORA

"Better Days" (Hong Kong)

"Collective" (Rumania)

"The Man Who Sold His Skin" (Túnez)

"¿Quo Vadis, Aida?" (Bosnia)

Mejor película de animación:

"Soul" - GANADORA

"Unidos"

"Más allá de la Luna"

"Shaun, el cordero: la película - Granjaguedon"

"Wolfwalkers: Espíritu de lobo"

Mejor documental:

"My Octopus Teacher" ("Mi maestro el pulpo" o "Lo que el pulpo me enseñó") - GANADORA

"El agente topo"

"Collective"

"Crip Camp"

"Time"

Mejor guión original:

"El padre" - GANADORA

"Borat, Subsequent Moviefilm"

"Nomadland"

"Una noche en Miami"

"The White Tiger"

Mejor guión adaptado:

"Promising Young Woman" - GANADORA

"Judas y el mesías negro"

"Minari"

"El sonido del metal"

"El juicio de los 7 de Chicago"