Óscar González Daher y su hijo seguirán con proceso por enriquecimiento ilícito

El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, rechazó ayer el pedido de cambio de calificación del ex senador Óscar González Daher y de su hijo, el concejal Óscar González Chaves, actualmente presos.

La defensa había pedido cambiar el delito de enriquecimiento ilícito, con lo que podrían luego lograr la libertad de los procesados.

Sin embargo, el magistrado entendió que no correspondía el cambio de calificación solicitado por los abogados Bonifacio Ríos Ávalos, Sara Parquet y Cecilia Pérez.

El principal argumento de la defensa era que los González Daher, padre e hijo, no eran funcionarios públicos según la Ley 1626, por lo que no se les podía aplicar el enriquecimiento ilícito, además de que ellos no eran ordenadores de gastos ni manejaban fondos públicos.

El fiscal Marcelo Pecci se había opuesto al pedido, porque indica que la citada Ley 1626 regulaba la situación laboral de los funcionarios con el Estado. No obstante, el Código Penal define al funcionario público.

Ya en el análisis, el juez Otazú señaló que la calificación de los delitos de enriquecimiento ilícito en la función pública, declaración falsa y lavado de dinero era provisoria.

Indica que la Ley 1626, de la Función Pública, lo que hace es regular la relación laboral de los funcionarios con el Estado, tal como lo sostuvo el Ministerio Público.

Indica que la citada ley no sanciona los hechos punibles, como sí lo hace la Ley 2523/04, por la cual están procesados tanto González Daher como su hijo.

Con estos fundamentos, el magistrado rechazó el pedido de la defensa de los encausados. La resolución probablemente sea apelada por los defensores.