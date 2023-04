Ordenan secuestro de 88 vehículos

Además, en el fallo, se rechaza el pedido de secuestro de uno de los vehículos, ya que el mismo se encuentra a nombre del Instituto de Bienestar Rural. Se comisionó a los fiscales para cumplir con la resolución de la magistrada.

EX MINISTRO. Por otro lado, el juez de Delitos Económicos, José Agustín Delmás, decretó ayer la prohibición de gravar y vender bienes para el ex ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional Joaquín Roa y para el coprocesado Alberto Koube. La medida fue solicitada por los fiscales Silvio Corbeta y Osmar Legal. El ex secretario de Estado tiene orden de detención pendiente.