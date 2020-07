Orden, sinónimo de salud mental y económica

“El orden es sinónimo de salud mental, física, sicológica, emocional y económica”, comenta Bruna Wegener, decoradora comercial y de interiores, productora audiovisual y de shows en vivo.

“También un lugar ordenado es sinónimo de felicidad, ya que produce calma y armonía. Además, ayuda a conciliar el sueño, mejora las relaciones humanas, potencia la creatividad, promueve logros personales”, agrega la experta.

Agrega que la limpieza es una clave en nuestras vidas, y debe tomarse como algo simple y cotidiano. “Al tomar una ducha, por ejemplo, se siente el bienestar de estar limpio, produce calma, alegría. La casa es un reflejo de cada uno, es nuestra tarjeta de presentación. Vale la pena hacer cada seis meses, un año, una limpieza general del hogar”, explica Wegener.

ACUMULACIÓN

La acumulación de objetos, según Bruna, es sinónimo de no saber fluir en el presente. “Las cosas acumuladas son tiempo, dinero, recuerdos viejos, pasados, y cosas que hay que ir dejando atrás. Es útil eliminar lo viejo e inservible. Hay que tomar conciencia de que lo que no se usa hace seis meses, muy probablemente no se volverá a usar nunca”, explica.

En cuanto a cómo detectar que cosas ya deben dejarse ir, tener en cuenta lo que está pasado de moda, las cosas viejas. “A veces uno se apega a los recuerdos que vienen acompañados con el objeto, pero hay que ver qué cantidad de espacio ocupan esos recuerdos en la vida cotidiana, porque vivimos en un tiempo presente”, especifica.

“La casa es algo que está vivo y hay que darle la energía que queremos. Solemos hablar de gente tóxica y hay casas tóxicas también, porque tienen una energía densa. Las casas desordenadas que acumulan cosas, polvo, mugre son lugares tóxicos”, subraya.

CAMBIO DE VIDA

Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, señala la ley de correspondencia (Kybalion), y es en esa misma línea como funciona la limpieza y orden en la vida cotidiana.

“¿Querés un cambio en tu vida?, limpia y ordena”, sostiene Bruna Wegener.

Limpiar y poner orden en la casa se traducen en limpiar y ordenar la propia vida. “Sobre todo, deshacerse de lo que ya no sirve, cortar con los recuerdos, y dejar de acumular cosas”, refiere.

Para aprender a ordenar se empieza desde lo más simple; por ejemplo, al tomar una taza de café, en el mismo momento se colocan los elementos en su lugar, es un pequeño hábito que se hace con el día a día. Poner las cosas en su lugar provoca gran bienestar.

Wegener cuenta que la acumulación y el desorden en cada espacio de la casa tienen un significado sicológico, sea en la cocina, habitación, todo tiene su significado.