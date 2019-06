Opositores piden liberar más presos políticos en Nicaragua

Miembros del Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos, la Unión de Presos Políticos Nicaragüense, y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, realizaron un plantón en las afueras de la cárcel La Modelo, para hacer notar su descontento con la decisión del Gobierno de no liberar a más de 80 manifestantes encarcelados. La protesta se desarrolló un día después de que se venció el plazo para la liberación de los presos políticos establecido por el Ejecutivo, que sorpresivamente negó tener manifestantes en las cárceles. El Gobierno informó que los últimos presos políticos fueron liberados la semana pasada, con base a una lista consensuada y bajo una Ley de Amnistía. El representante de la Alianza Cívica, afirmó que el argumento de la lista consensuada es una truculencia del Gobierno para no cumplir con los acuerdos, en las negociaciones de febrero a abril. “Si uno lee el texto, habla de la liberación de todas las personas involucradas en los hechos desde el 18 de abril de 2018, no dice lista consensuada, no dice lista completa, dice: la liberación de todos”, dijo Chamorro. EFE