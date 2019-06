Oposición rechaza medidas de Ortega

Al hecho de que organismos como la Organización de los Estados Americanos (OEA) no aceptan soluciones fuera de la mesa de negociación se une el que las medidas anunciadas unilaterales por el Gobierno no se corresponden con una solución a la crisis, según la Alianza.

Entre las medidas anunciadas por el Gobierno desde la semana pasada están reformas electorales, programas para las víctimas de la crisis, la promoción del retorno de los exiliados y la liberación de los “presos políticos.”

Según la Alianza, los planteamientos del Gobierno alrededor de todos esos temas no están pensados para que haya cambios reales a la situación crítica de Nicaragua.

“No podés hablar de reforma electoral si no podés crear tu propio partido, hacer tu propia campaña, si estamos en un país donde no hay derechos. El tema del retorno de los exiliados no puede ser sin garantías, si esto es unilateral seguiremos viendo que regresó gente que está siendo apresada“, explicó el miembro de la alianza y representante del sector privado José Adán Aguerri. Las medidas unilaterales también causaron preocupación en la CIDH. EFE