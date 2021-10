Oposición baraja lista única en 2023 en Congreso para competir a la ANR

Desde el Partido Patria Querida (PPQ), la diputada Rocío Vallejo manifestó que esta es la única manera de canalizar tantos votos dispersos. “Es algo sobre lo que seguro se comenzará a conversar. Quiero destacar el ejemplo de Encarnación, donde existió un solo candidato de la oposición, no se desviaron ni perdieron votos y se tuvo una victoria contundente. Es una buena idea ir pensando en opciones para llegar unidos y aglutinar todos los votos que quedan dispersos al haber tantas listas, como ocurrió en el 2018. Sin lugar a dudas la estructura del Partido Colorado es muy poderosa y por el sistema existente, cuanto más listas, más beneficiados salen ellos”, reflexionó.

EN CONTRA. La propuesta, de la que ya había hablado Efraín Alegre y que fue rechazada, no tiene la venia de todos los sectores. La diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN), Kattya González, indicó que esta idea pasa por alto cuestiones de fondo y se limita a números, basándose en un concepto de competencia electoral, cuando no se tienen en cuenta las condiciones, los recursos y las reglas de juego, porque el problema es que corre dinero sucio. “En Paraguay hace rato que no hay competencia electoral, apenas existe la posibilidad de sobrevivir con mucho esfuerzo por parte de quienes siguen las reglas que marcan la ley y la Constitución. En nuestro país, y eso no cambió con el desbloqueo, lo que hay es la ley de la selva y del platazo y si encima no hay manera de saber cuánto dinero invirtió cada candidato, ¿cómo puede hablarse de competencia o listas unificadas?”, expresó.

Carrizosa comentó que anteriormente ya se podían unificar listas, pero los partidos minoritarios alegaban que el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) tenía un número superior de afiliados y en una misma interna no saldrían perdiendo, por lo que recomendó una interna abierta en la que puedan votar personas no afiliadas al partido.

Sin embargo, el diputado del PLRA Édgar Acosta no se mostró conforme con el planteamiento argumentando de que su partido debe tener una interna. “Tiene que haber internas, que fortalecen a los partidos y ojalá todos puedan tener internas para elegir autoridades. Eso moviliza. El PLRA debe dar participación a todos los actores para cargos electivos, diputados y senadores, que compitan y que los mejores puedan salir para poner a consideración de la ciudadanía y competir contra los partidos fraternos”, precisó.

No obstante, para el Poder Ejecutivo, Acosta sí apoya un proyecto de concertación con un acuerdo programático no solo para el 2023 sino para 10 años.



