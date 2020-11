Oportunistas miserables

Alguien me mostró el tuit de un diputado anunciando que presentaría un proyecto de ley para anular el billetaje electrónico porque los usuarios no consiguen las tarjetas. Necesitamos patriotas así, me dijo. Es triste comprobar cuán fácilmente se puede vender el populismo ramplón y oportunista como generosidad o amor a la patria. El verdadero patriotismo requiere de esfuerzo y honestidad intelectual. Los cambios de fondo siempre tienen un alto costo político, y solo quienes consiguen superar la comodidad del éxito inmediato y los sinsabores de la apuesta a futuro son capaces de impulsarlos.