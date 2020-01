“Afecta a cirugías programadas”





“Estos pacientes con cirugías programadas esperan cerca de cinco meses para tener cama en sala o en terapia, o una prótesis. Ahora que consiguen no tienen sangre (para transfusión). En su mayoría son personas del interior del país, no tienen familiares por la capital y no pueden pagar pasaje para traer a sus donantes.

Generalmente los voluntarios donan en sus localidades y luego nos repone el Centro Nacional de Sangre, pero ahora ni ellos están teniendo”.









“Apelamos a la solidaridad”

“Bajó la cantidad de donantes, pero las enfermedades continúan, los pacientes siguen necesitando. Esta disminución de concurrencia registramos desde las fiestas de fin de año. Es una situación que suele ocurrir en estos meses y en los periodos de feriados largos. Apelamos a la solidaridad a través de campañas por las redes sociales, solicitando a familiares de pacientes que utilizan y también vamos a las empresas para captar donantes como un club de voluntarios”.