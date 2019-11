Operario se desmayó en trabajo y lo despiden

El afectado Pablo Almirón comentó que a partir de las dos de la tarde empezaron a trabajar, “a la noche, alrededor de las 20.00, se sentí mal en la cabina de la excavadora, intenté bajarme, pero no pude, me desmayé dentro de la máquina y los compañeros se percataron y me socorrieron llevándome al hospital de Carmelo Peralta, ningún responsable del Consorcio se acercó para asistirme, siendo que todo ocurrió en pleno horario laboral”, comentó.

“El lunes a la cuatro de la tarde me dieron de alta y me entero que me despidieron (...), en mi caso, trabajé tres meses, lo que me llama la atención es la manera en que proceden, ya que solo caí enfermo y no precisamente por haber tenido un mal desempeño”, mencionó Almirón.

El trabajador de máquinas, al igual que los demás compañeros despedidos, vivía en la caseta que les otorga el consorcio, ahora se encuentran preparando equipajes para retornar a sus casas y esperan que la empresa les abone lo que corresponde a la liquidación.

El ingeniero Daniel Sotomayor, del consorcio, dijo que en estos momentos hay una reducción de personal del turno noche, debido a la temporada de lluvia que está ingresando, y no se podrá realizar trabajos. “Esto ya estaba previsto anteriormente, lo que ocurrió con el muchacho fue una coincidencia, no tiene nada que ver con eso su desvinculación”

Dijo que también culminó el periodo de prueba, y que se le abonará lo adeudado. AM