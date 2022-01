Ómicron ya presiona sistemas de salud con ola de casos, alerta OMS

“El tsunami de casos es tan grande y rápido que ha saturado los sistemas de salud de todo el mundo”, aseguró Tedros, quien insistió en que no se debe llegar a la conclusión definitiva de que la variante ómicron, responsable de muchos contagios, sea menos peligrosa.

“Aparenta ser menos grave que la delta, especialmente en personas vacunadas, pero no hay que categorizarla como ‘leve’, porque también está causando hospitalizaciones y está matando”, advirtió el experto etíope.

Tedros indicó que los récords de contagios diarios seguramente no reflejan el verdadero alcance de la actual ola, ya que las cifras oficiales no reflejan los positivos que mucha gente se ha autodiagnosticado en sus casas, mientras muchas redes sanitarias saturadas no han podido diagnosticar a todos los sospechosos.

Para el año que comienza, Tedros insistió en que el objetivo debe ser conseguir que el 70% de la población de todos los países esté vacunada, aunque advirtió de que al actual ritmo más de un centenar de territorios no alcanzarán esa meta, de la misma forma que a finales del 2021 no se logró el objetivo del 40%.

“La desigualdad en las vacunas mata personas, destruye trabajos y perjudica la recuperación económica global”, afirmó Tedros, quien lamentó que “algunos países estén ya dando a sus ciudadanos una cuarta dosis mientras otros no tienen suministros suficientes para inmunizar a sus trabajadores sanitarios y grupos de riesgo”. “Distribuir vacunas y más vacunas de refuerzo en un pequeño número de países no acabará con la pandemia mientras otros miles de millones de personas sigan completamente desprotegidas”, alertó.

¿ÚLTIMA VARIANTE? El director del organismo para Emergencias Sanitarias, Mike Ryan, añadió en la misma rueda de prensa que la creciente opinión de que la variante ómicron podría ser la última de la pandemia, ya que podría inmunizar a ese importante porcentaje de la población que se está contagiando, es excesivamente optimista.

“Es hacerse ilusiones, porque también hubo altos niveles de transmisión con anteriores variantes”, advirtió el experto irlandés, quien recordó que otras previsiones similares acabaron resultando erróneas.

“Este virus sigue teniendo mucha energía, y mientras millones de personas sigan sin estar vacunadas todavía hay muchas oportunidades para que se expanda y genere nuevas variantes”, señaló, mientras que la jefa de la unidad anti-Covid de la OMS, Maria Van Kerkhove, opinó que es “muy poco probable que ómicron sea la última variante”.

Las vacunas “siguen siendo muy efectivas para evitar formas graves de la enfermedad y reducir los fallecimientos” frente a todas las variantes conocidas del coronavirus causante del Covid-19, aseguró Van Kerkhove.



Argentina: Más de 100.000 casos

Argentina sobrepasó el jueves la barrera de los 100.000 nuevos casos, y se coloca como uno de los países de América Latina donde más rápidamente avanza la enfermedad. Con los centros de testeo desbordados por ómicron, en las últimas 24 horas se registraron 109.608 nuevos casos y 40 fallecimientos. La ministra de Salud, Carla Vizzotti, pidió a las personas que son contacto estrecho de algún enfermo pero no presentan síntomas que se aíslen y eviten acudir a los centros de testeo.