Ómicron puede volver a contagiar a curados de Covid-19, según OMS

Los anticuerpos generados después de tener coronavirus no impiden que la persona vuelva a contagiarse con la variante ómicron, indicó el jueves una investigadora durante una rueda de prensa de la sección África de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La semana pasada, investigadores sudafricanos anunciaron que habían detectado una nueva variante del coronavirus y la noticia provocó el pánico mundial.

Numerosas incógnitas persisten sobre las características de ómicron, su capacidad de contagiar y su resistencia a las vacunas.

“Pensamos que un contagio anterior no protege contra ómicron”, dijo Anne von Gottberg, experta en enfermedades infecciosas en el Instituto nacional sudafricano de enfermedades transmisibles (NICD).

La investigación aún está comenzando, pero las primeras conclusiones muestran que personas que ya habían pasado el coronavirus han podido sufrirlo de nuevo debido a esta mutación del virus, a menudo con síntomas menos graves, subrayó la investigadora. Las vacunas, sin embargo, deberían seguir siendo eficaces contra las formas graves de la enfermedad, dijo.

EN 33 PAÍSES. La variante ya está presente en al menos 33 países y en África, el número de casos oficiales de Covid-19 aumentó en un 54% en los siete últimos días con respecto a la semana precedente.

Hace dos semanas, África señalaba 300 nuevos casos por día. El miércoles contabilizó 8.561, frente a los 4.373 del martes.

“No sabemos de dónde viene esta variante”, dijo el experto de la OMS Ambrose Talisuna. Sudáfrica y los países vecinos se vieron penalizados con restricciones de viaje tras anunciar que habían descubierto esta variante.

5 CASOS EN BRASIL. El Ministerio de Salud de Brasil anunció que el jueves fueron confirmados dos nuevos casos de contagio de Covid por la variante ómicron en el país, con lo que se eleva a cinco el número de brasileños infectados por la nueva cepa.

Los dos nuevos casos fueron registrados en Brasilia y se refieren a pasajeros que pasaron por Sudáfrica y Etiopía antes de hacer escala en Sao Paulo y desembarcar en la capital brasileña.

El lunes ya habían sido confirmados dos casos de contagio por ómicron en São Paulo, los primeros en toda América Latina, entre pasajeros procedentes de Sudáfrica y el miércoles un tercero en el mismo estado de un viajero procedente de Etiopía.

Brasil aún investiga otros dos casos sospechosos en los estados de Río de Janeiro y Minas Gerais.

Brasil es el segundo país en número de muertes por Covid en el mundo después de Estados Unidos, con unas 615.000 víctimas, y el tercero con más contagios tras EEUU e India, con unos 22,1 millones de casos.

El presidente Jair Bolsonaro, afirmó el jueves que su Gobierno no tiene previsto implantar el llamado “pasaporte sanitario” en el país, pues la “libertad está por encima de todo” y cada ciudadano puede decidir si se vacuna o no.



Drásticas restricciones: Cultura y ocio solo para vacunados o recuperados en Alemania

Alemania decidió el jueves endurecer las restricciones contra las personas no vacunadas contra el Covid-19, para intentar contener una virulenta cuarta ola de contagios. “La situación es muy, pero muy complicada”, dijo el futuro canciller Olaf Scholz, tras una reunión con la líder del gobierno saliente, Angela Merkel, y los dirigentes de las 16 regiones del país. Si bien las cifras se han estabilizado en los últimos días, siguen siendo alarmantes, con decenas de miles de nuevos casos cada día y muchos hospitales al borde de la saturación. Para hacer frente a los contagios, las autoridades decidieron aplicar restricciones a las personas no vacunadas, que representan cerca de un tercio de la población. “Vamos a organizar actividades culturales y de ocio en toda Alemania, pero solamente para las personas vacunadas o recuperadas” del Covid-19, indicó Merkel, que deja el poder el 8 de diciembre después de 16 años al mando del país. Esta regla denominada “2G”, en referencia a personas vacunadas o recuperadas, también será extendida al comercio minorista, a excepción de las tiendas de productos básicos. Estas drásticas restricciones ha sido calificada por varios responsables políticos como un “confinamiento” para los no vacunados contra el Covid-19.