Ollas solidarias, una noble iniciativa de los ex alumnos del San José

Comprometidos con la sociedad, la Asociación de Ex Alumnos del colegio San José llevan adelante la iniciativa Ollas solidarias, con la intención de entregar platos de comidas a las personas más vulnerables que están atravesando un duro momento por la pandemia del coronavirus.

La solidaria acción surgió un mes después de que se decretara la cuarenta total en todo el país. Con la iniciativa impulsada por los fundadores de la asociación de ex alumnos del prestigioso colegio, que semanalmente se reunían para compartir en las instalaciones de la entidad, decidieron reemplazar sus encuentros fraternales a reuniones benéficas para servir a los más necesitados. “Desde hace varios años, todos los lunes nos reunimos en la sede de la asociación, para cenar. Entonces dijimos: ¿Por qué no cambiamos nuestros días de encuentro a los sábados para cocinar a los más necesitados?. Actualmente le denominamos ‘Los Sábados del Exa Solidario’”, comenta Carlos Alfaro coordinador del grupo de fundadores.

Luego, de a poco se fueron sumando otras promociones para llevar a cabo esta loable causa digna de imitar.

Más de 16.500 platos entregados. Desde el 9 de mayo, los sanjosianos, divididos por promociones, se autoconvocan para preparar las ollas populares y destinar a diferentes localidades vulnerables en todo el país como en los Bañados, Remanso, Piquete Cué y otras localidades.

En el mes de mayo fueron entregados 7.965 platos de comidas y en el mes de junio 8.998 platos. Hasta el momento fueron repartidos más de 16.963 platos.

De forma ininterrumpida cada promoción se encarga de preparar y repartir 200 platos como mínimo todos los sábados donde no solamente se limitan a cocinar exquisitos y nutritivos guisos, sino que, en algunas ocasiones repartieron abrigos.

“Primeramente la comida se preparaba en el predio de la casa de ex alumnos, al lado del polideportivo León Condou, luego cambiamos por un lugar más espaciado en Surubi’i”, menciona.

En cuanto a la logística y los destinos, son coordinados por Luis Fretes de la Pastoral Social, también ex alumno de la institución educativa. Cada promoción se organiza con anticipación.

Con los debidos cuidados. A la hora de las entregas los voluntarios toman todas las medidas sanitarias necesarias para evitar el contagio.

Además, para resguardar la salud de las personas que corren mayor riesgo de enfermarse gravemente por el Covid-19, Alfaro refiere que los ex alumnos que conforman hasta las promociones del 72, se encargan de recaudar dinero para poder realizar más ollas solidarias.

“Los ex alumnos de estas promociones deben tener mayores cuidados a la hora de tomar las medidas de seguridad y aislamiento, pero esto no significa que no puedan estar presentes, aunque lo estén a la distancia. Las promociones más antiguas realizaron una donación destinada a la compra de los insumos necesarios para la elaboración de los platos a entregar”, refiere.

Las personas que desean colaborar con esta causa pueden comunicarse a través de las redes sociales de la asociación, o contactar con Carlos Alfaro al (0981) 401-293.