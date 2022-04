Olimpia y Cerro, irreemplazables en la convocatoria de nuestro fútbol

Le costó al local marcar la diferencia y lo alcanzó en la complementaria. Sirvió mucho para Arce la respuesta de Antonio Galeano y Fernando Romero en este encuentro, ambos serán insertados en la Libertadores, dándole aire fresco a la estructura del orientador. De todas maneras, se siente la ausencia de Robert Morales y habría que ver cómo está Moreno Martins, que tiene en estado delicado de salud a su padre, agregándose el dolor muscular sufrido por Alfio Oviedo, que por esta razón queda descartado para el partido del pasado viernes. Por su parte Olimpia, que presentó equipo alternativo, conoció de una nueva derrota en el certamen cayendo ante Resistencia, de los más regulares entre los ascendidos. Está claro que la plantilla decana es corta y no todos pueden rendir a cabalidad. Julio Cáceres reservó a los titulares para la confrontación del próximo martes, esto como consecuencia a las experiencias a falta de respuestas físicas. Lamentará la ausencia de Saúl Salcedo y naturalmente la de Richard Ortiz, quien por suspensión no podrá ser de la partida. Esta confrontación independientemente de la Copa, tiene un sabor de revancha. El Ciclón aún siente la caída en su misma Olla e irá en busca de la vendetta, aún más en carácter de visitante donde se le asignó la preferencia E, que puede abarcar 1.650 hinchas. El resto del público será franjeado. Pitará Daronco, de Brasil, quien condujera el polémico juego entre Uruguay y Perú por las Eliminatorias y que fuera duramente cuestionado por los incaicos. Olimpia y Cerro se estrenan en la Libertadores en un clima de efervescencia total donde se excluye el Apertura para dar paso a un choque que siempre es único e inconfundible en el balompié nacional. En la altura Libertad, que cuenta con un plantel extenso y de mayor capacidad de recambio, a diferencia de lo que ocurre con Olimpia y Cerro, visitará el estadio Olímpico de La Paz el próximo jueves para medir al The Strongest a las 22:00, bajo el arbitraje de Nicolás Gambóa de Chile. Garnero se armó de una buena base y habrá que ver cómo responde en la altura. Sus objetivos siempre apuntaron a la Copa y en esta nueva edición no es una excepción. Su adversario, que mide en la fecha a Guabirá, ocupa la tercera posición en el Grupo A y es uno de los más fuertes del fútbol de su país, hoy dirigido por el argentino Cristian Díaz, con experiencia como DT en Bolivia y que incorporó en los últimos días al también argentino Juan Bautista Cascini, quien proviene de Rumania para sumarse al conjunto del Altiplano donde sienta plaza el paraguayo Ismael Benegas, quien jugó la temporada pasada en Royal Pari y antes lo había hecho en el Jorge Wilsterman, coincidiendo con el entrenador Díaz, quien recomendó su incorporación al The Strongest. Agenda cargada En cuanto a la Sudamericana, la grilla contempla entre miércoles y jueves los cotejos de los representantes nacionales. Ya por fase de grupos, General Caballero de Juan León Mallorquín hará de local en el Defensores ante el Deportivo La Guaira de Venezuela, quien viene de un empate ante Estudiantes de Mérida, siendo hoy puntero en su torneo. Arbitrará el peruano Roberto Pérez. Al otro día, Guaireña en el mismo escenario en Sajonia, lidiará con Independiente Medellín de Colombia, bajo la conducción de otro juez incaico, Augusto Menéndez. El adversario del conjunto dirigido por Troadio Duarte es uno de los más respetados de su país con seis títulos, nueve participaciones en Libertadores y cinco en Sudamericana, siendo dirigido por Julio Comesaña, con dilatada presencia en tierras cafeteras. Se cortó una tradición Apartándose de moldes antiguos, para Qatar no será el local el que dé el puntapié inicial puesto que lo harán Senegal y Países Bajos. El anfitrión aparecerá en acción en el tercer partido del día ante Ecuador. A modo de recordatorio y haciendo relación a copas del Mundo de otros años, los campeones vigentes eran protagonistas del primer partido. Luego desde Alemania 2006 fue asignado a los anfitriones (Alemania 4- Costa Rica 2), 2010 (Sudáfrica 1- México 1), 2014 (Brasil 3 – Croacia 1) y 2018 (Rusia 5- Arabia Saudita 0). En esta oportunidad nada del protocolo anterior se mantuvo y sin mayores explicaciones se dio a conocer el fixture. Francia, el actual monarca debutará el 22 de noviembre ante el clasificado de Emiratos Árabes – Australia y Perú. Lidera Brasil Luego de cuatro años Bélgica dejó el liderazgo del ránking FIFA, dando lugar a la escuadra dirigida por Tité, quien pasó a ocupar el primer sitio. Es que no se puede entrar a discutir la soberbia campaña de la verdeamarilla con puntaje altísimo para el recuento. En tanto, Argentina se adentró al cuarto lugar escalando una posición. Estas son las únicas selecciones de nuestro continente en figurar en el top ten. Aquí los 10 primeros: Brasil, Bélgica, Francia, Argentina, Inglaterra, Italia, que no está en el Mundial, España, Portugal, México y Países Bajos. Los otros sudamericanos: Uruguay 13, Colombia 17, Perú 22, Chile 28, Ecuador 46, Paraguay 50, Venezuela 58 y Bolivia 78. El bajón de la Albirroja es muy pronunciado y se compadece efectivamente con su discreta actuación.