Olimpia con todos, en Cerro dudas

Alfredo Aguilar, arquero de Olimpia, causó preocupación cuando se retiró lesionado del juego pasado contra Deportivo Capiatá. El santaniano fue reemplazado a los 68’ por Librado Daniel Azcona.

Al llegar a la banca de suplentes, consultado por el entrenador Daniel Garnero, explicó que en una acción en la que se arrojó para intervenir sintió una especie de estirón en la zona lumbar y con el correr de los minutos el dolor fue acrecentándose.

Para tranquilidad de los franjeados, la lesión lumbar no es de gravedad y podrán contar con el arquero que suma apenas tres superclásicos, pero que en todos fue figura excluyente.

REAPARECEN. En Olimpia la situación es inmejorable de cara al clásico. Viene con altísima producción goleadora, saca siete puntos de ventajas sobre Cerro en la tabla y recupera a jugadores influyentes como Sergio Otálvaro y Richard Ortiz, que no jugaron la fecha pasada por suspensión (acumulación de tarjetas amarillas) y también podría estar disponible William Mendieta. Desde hoy entrenaría con normalidad.

Las cifras

3 clásicos suma Alfredo Aguilar atajando para Olimpia contra Cerro. Ganó en 2 ocasiones y perdió 1.

2 penales atajados tiene Aguilar en superclásicos. Ambos le paró a Churín. En uno ganó Olimpia y en otro cayó.

1 solo gol encajó Aguilar en 3 clásicos jugados. Juan Escobar le anotó a los 82’, en la fecha 17 del Apertura 2018.

“Quiero jugar”

William Mendieta, medio campista ofensivo de Olimpia, espera que hoy le den el alta médica.“Mañana (por hoy) me dicen si me dan el alta médica o no. De todas maneras espero que sea una respuesta positiva ya que quiero jugar ante Cerro”, expresó Willy, que aseguró que no mentiría en caso de que no esté en condiciones.

Nelson Haedo activó con el grupo y es opción. Marcos Acosta reemplazaría a Arzamendia.

El plantel de Cerro está enfocado con miras al juego del domingo contra Olimpia, a las 17.00. Este partido es trascendental para sus pretensiones.

Ganando se reivindicará de su racha negativa (tres fechas sin ganar) y acortará distancia con su tradicional rival, que por ahora lidera la tabla con siete puntos de ventaja.

La novedad quizás más relevante ayer fue la presencia de Nelson Haedo, que no juega desde hace dos fechas.

Su último partido fue contra Libertad, en la fecha 14, donde sintió una fuerte contractura muscular que lo sacó de la cancha.

A más de Haedo, Álvaro Pereira y Silvio Torales, que vienen recuperándose de diferentes lesiones, también cumplieron con las rutinas, pero tienen escasas posibilidades de ser convocados.

OBLIGADO. Jubero se ve condicionado a cambiar, ante la ausencia de Santiago Arzamendia, que fue expulsado ante el 3 de Febrero.

Aparece con ventaja para suplirlo Marcos Acosta Rojas, quien ya jugó varios partidos en esa posición. También queda para definir quién será el Sub 19. Ante los esteños fue Fernando Ovelar (14 años).

Las cifras

19 partidos acumula en el año Nelson Haedo Valdez.

7 en condición de titular y 12 ingresando desde la banca.

6 goles suma Haedo Valdez en la temporada 2018. En el 2017 jugó 23 partidos y convirtió un solo gol.

4 clásicos tiene Haedo Valdez con Cerro. Ganó 1, empató 1 y perdió 2. Este año jugó solo 1(fecha 6 Clausura).