Olimpia pierde un delantero debido a su inhibición

En charla con La Sobremesa del Fútbol (1080 AM), el delantero que fuera el máximo goleador extranjero de las inferiores del Verdão confesó que estaba practicando en el Decano hace 4 meses, pero la inhibición lo obligó a fichar por otro equipo.

“Yo sé que tengo un potencial muy bueno. Yo practiqué en el selectivo del Olimpia. Estábamos esperando que se resuelvan los problemas, pero lastimosamente no se pudo, mi vínculo es por un año y medio con Ameliano. Tenía también propuesta de la Primera de Brasil, pero quería jugar en la Primera de mi país”, contó Vega, que tiene también pasos por las selecciones menores del país en el Mundial Sub 17 del 2017 y el Sudamericano Sub 20 del 2019. Además del Palmeiras, el punta pasó por el Vitória de Brasil y el Leiria de Portugal.

Esta semana se aguardan buenas noticias para el Decano con respecto a las demandas que acarrea, que recordemos son 11 los requerimientos en la FIFA.