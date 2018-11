Olimpia da el primer paso en la Liga

Un arranque demoledor tuvo el Franjeado, que plasmó abrumadora superioridad en los primeros dos tiempos, con el norteamericano Eric Dowson liderando en zona de definición (marcó en total 21 puntos). El Decano se mantuvo al frente 25-15 y 49-36.

Reacción. Tras el descanso, Libertad de Sunchales sacó a relucir su mejor virtud, la precisión para los 3 puntos. Olimpia se mostró errático y se complicó (65-64). Los minutos finales fueron de altas emociones para cerrar con victoria por 86-84, para emular la marca de la temporada pasada, de 4 victorias en la Liga.

Olimpia Kings inició con Javier Martínez, Juan Cantero, Rodney Green, Eric Dawson y Anthony Young. DT: Juan P. Feliú. Ingresaron: Federico Mellone, Júnior Peralta, Luis Ljubetic, Adolfo López, Gabriel Peralta y Alejandro Peralta. Martínez sufrió un corte de seis puntos en la frente.

En el primer turno, Franca de Brasil derrotó a Quimsa de Argentina por 93 a 76.

Lucas Cipolini fue el máximo anotador del Franca con 13 puntos, mientras que Carlos Schattmann del Quimsa fue el artillero del juego con 22 puntos.

La clasificación: Olimpia Kings y Franca 2 puntos, Libertad y Quimsa 1.

MÁS COMPETENCIA. Hoy por la fecha 2 los enfrentamientos son: Quimsa vs. Libertad (18.15) y Olimpia Kings vs. Franca (20.30). La programación para mañana: Libertad vs. Franca (19.00) y Olimpia Kings vs. Quimsa (21.00).

La otra llave se juega en Río de Janeiro, Brasil entre Instituto (ARG), Minas (BRA), Flamengo (BRA) y Baurú (BRA). Estos juegos serán entre 20 y 22 de noviembre.