Ojeda critica duro a la APF

El ex futbolista Carlos Lorenzo Ojeda criticó a la APF por suspender las Formativas. “Es demasiado precipitada en suspender todo este año el torneo. Hubieran esperado más y luego de un tiempo prudencial tomar las decisiones más convenientes para los chicos”, dijo. “Es una vergüenza que estos dirigentes que no tienen la más mínima consideración para suspender todo apresuradamente, no les importa porque son personas pudientes como el presidente de la APF Harrison inútil”, añadió.