OGD arranca su juicio y otros cinco políticos siguen con casos trabados

Mientras que esta mañana se inicia el juicio oral del ex senador Óscar González Daher, por el caso de los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), los casos de los demás políticos están trabados por el momento. El 10 de setiembre pasado, el juzgamiento fue suspendido a raíz de la acordada de reducción de actividades. En principio, iba a ser para el 5 de febrero de 2021, pero luego, tras la modificación hecha por la Corte, el juicio se adelantó para esta mañana.

Además del ex senador Óscar González Daher, también están acusados su ex colega Jorge Oviedo Matto, el ex ministro Carmelo Caballero y el ex secretario del JEM Raúl Fernández Lippmann. En el caso, como consecuencia de la publicación por radio ABC Cardinal de los audios filtrados en el Jurado, se investigan los supuestos delitos de tráfico de influencias y asociación criminal. Los jueces Juan Carlos Zárate, Héctor Capurro y María Fernanda García de Zúñiga, a pedido de los fiscales Natalia Fúster y Rodrigo Estigarribia, adelantaron el juzgamiento público de los procesados. No obstante, el juicio oral se hará con estrictas medidas sanitarias, ya que actualmente, como consecuencia de las muertes por Covid-19 y la cantidad de casos, existe una reducción de actividades judiciales hasta este viernes. En la causa aún existen varias acciones de inconstitucionalidad pendientes en la Corte y una excepción de inconstitucionalidad, donde la defensa de González Daher desistió para permitir que se haga el juicio oral. Sin embargo, hasta ahora, la Sala Constitucional no admitió el desistimiento porque aún no hay ministros para la resolución. Pese a ello, aparentemente, igual podría iniciarse el juzgamiento de los acusados.

Rodolfo Friedmann

Apelación en Corte para las medidas

En el caso del ex ministro Rodolfo Friedmann, actual senador, y su esposa Marly Figueredo, una apelación de la abogada Laura Figari ante la Sala Penal de la Corte en contra de la confirmación del juez José Agustín Delmás traba la causa. El magistrado se inhibió, pero esto fue impugnado por su colega Humberto Otazú, el Tribunal de Apelación admitió el pedido y ratificó al juez. El actual senador fue desaforado para responder por el caso de los kits escolares.



Miguel Jorge Cuevas

Defensa recurrió el rechazo de arresto

En la causa del diputado Miguel Jorge Cuevas, procesado por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y declaración falsa, su defensa ahora recurrió el rechazo del arresto domiciliario por el juez Julián López, que interinaba a su colega Yoan Paul López. Pide anular el fallo porque el mismo fiscal Luis Piñánez se allanó al arresto en casa, pero el juez entendió que subsistía el peligro de fuga. En su caso, se realiza una pericia de tasación y aún está en la etapa investigativa.

Tomás Rivas

Expediente sigue en el Tribunal

Con relación al diputado Tomás Rivas, acusado por estafa y cobro indebido de honorarios por el caso de los caseros, pese a que se destrabó el caso porque se rechazó la apelación que había trabado la preliminar, hasta ahora el Tribunal de Apelación Penal, no devuelve el expediente al juez Raúl Florentín. Una vez que el mismo vuelva al Juzgado, se fijará la citada audiencia, donde se estudiará si el mismo va o no a juicio oral. Sus supuestos caseros ya fueron condenados.



Ulises Quintana

Aún no se realiza la preliminar

Otro político, el acusado diputado Ulises Quintana, procesado por supuesto tráfico de influencias, a más de lavado de dinero vinculado al narcotráfico, aún no tiene audiencia preliminar. Su caso se encuentra a cargo de la jueza Alicia Pedrozo, pero la Sala Constitucional de la Corte debe decidir si es o no nula la acusación fiscal, ya que no adjuntó las pruebas a su pedido de juicio oral. La Fiscalía fue la que recurrió la resolución del Tribunal de Apelación.

Efraín Alegre

Su causa aún no llega al juzgado

Las medidas alternativas para el procesado Efraín Alegre, presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), fueron ratificadas por el Tribunal de Apelación, pero el caso sigue ahí. Está imputado por el supuesto uso de facturas falsas en la rendición de cuentas de la elección presidencial pasada. Una vez que el mismo sea recibido por la jueza Cynthia Lovera, el político opositor tiene 15 días para agregar la fianza de G. 150 millones. El imputado dice que no cumplirá.