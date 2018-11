Oficialistas esperan lograr Constituyente para este febrero

“Sus visitas a los diferentes partidos políticos, al menos en mí deducción, tiene un claro objetivo, llevar adelante grandes reformas, y cuando hablo de reformas apunto a uno de los eslabones más débiles de esta cadena institucional, que es el Poder Judicial. No nos sorprendamos que se dé en breve un gran pacto político y que en el 2019 nos digan que vamos a tener una Asamblea Nacional Constituyente”, señaló a La Radio Unión.

Dijo que Marito seguirá visitando a las agrupaciones políticas para buscar llegar a un acuerdo político para que para los meses de febrero y marzo del año próximo se lleve adelante la convocatoria a Convención Nacional Constituyente.

Reacción. La senadora del Partido Democrático Progresista (PDP) Desirée Masi manifestó que la postura que mantendrán ellos es el de no apoyar ninguna reforma de la Constitución Nacional hasta tanto no se lleven adelante las correspondientes Reformas Electorales que den garantías al proceso, y que no estén claros los puntos a reformar, ya que temen se use el cambio para que grupos políticos se eternicen en el poder.