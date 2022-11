Oferentes alegan direccionamiento del IPS para hospital oncológico

A las críticas, se suma que el IPS prevé otorgar un anticipo del 20% del costo total de la obra con la excusa de que “es a fin de dar liquidez al oferente y por consecuencia reducir el costo final del llamado”. Esta es la respuesta del IPS desde la web de Contrataciones Públicas, a la consulta de la justificación del anticipo millonario.

Entre los reclamos de los oferentes se resaltan el corto tiempo para entregar los documentos y la delimitación a una sola empresa con relación a la capacidad de cumplir con el pliego de bases y condiciones. El llamado de la licitación recién se publicó en la web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) el 13 de octubre y el 17 de noviembre ya será la apertura de ofertas. El plazo para las consultas se cerró el pasado 31 de octubre.

El IPS fue breve en las respuestas a los cuestionamientos. Las contestaciones se resumían así: “El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones última versión” o “El oferente deberá ajustarse a lo establecido en los datos cargados en el SICP”. Pese a las numerosas consultas, el IPS no respondía a las preguntas que realizaban los oferentes.

POSICIONAMIENTOS. En la consulta N° 35 –uno de los interesados en concursar en la licitación– solicitó un plazo mayor para presentar las documentaciones requeridas, pero el IPS hizo caso omiso a la propuesta.

“Conforme a la envergadura del proyecto y los plazos otorgados en otros llamados similares, solicitamos una prórroga de un mínimo de 30 días del plazo de entrega de las ofertas, los plazos actuales son inviables para la elaboración de proyectos de esta magnitud y complejidad”, se resaltó en la consulta N° 35.

Incluso algunos oferentes apuntan que hay un direccionamiento en la licitación. En la consulta N° 36 se resalta que en la experiencia específica, de acuerdo con los requisitos, en el país “existe un solo caso”. Es decir, una sola empresa que cumple con el requisito.

“Este requerimiento solo limita la participación de posibles oferentes con suficiente experiencia, capacidad técnica y financiera para cumplir con el contrato”. En este punto, el oferente propuso reformular los requisitos, pero el IPS solo respondió que debe “remitirse al pliego de bases y condiciones”.

En los otros cuestionamientos, los oferentes insisten en pequeños cambios en el pliego de bases y condiciones para ampliar la posibilidad de que más empresas concursen. “Esta situación viola el principio de igualdad para los potenciales oferentes”, se insiste en la consulta N° 29 con relación a la experiencia específica en obras.

Otros insistieron en ampliar el plazo de la entrega de ofertas a 60 días, “debido a la envergadura del proyecto”, según la consulta N° 30.

Incluso, ante algunas consultas específicas sobre los documentos, por ejemplo, en la N° 32, el IPS no aclaró las dudas, solo respondió: “El oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones”. Tampoco respondieron a las llamadas desde esta Redacción.

“No al clan Samaniego”

Ante la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto que habilita al Instituto de Previsión Social (IPS) a licitar préstamos hasta por USD 200 millones, la Asociación de Pacientes del IPS repudia el proyecto que alegan pertenece al “clan Samaniego”. La organización sostiene que el proyecto de endeudamiento “independientemente a lo que aclare la ley, pone en peligro los fondos jubilatorios y los fondos de salud del IPS”. “Esta deuda, como ya lo denunciáramos anteriormente, debe ser sometida a una rigurosa auditoría, ya que existen graves denuncias acerca de su origen (medicamentos facturados y no entregados, medicamentos vencidos, licitaciones irregulares, entre otros)”, sostienen en un comunicado. Califican como “cocinada” a la aprobación del proyecto que no figuraba en el orden del día. Finalmente, resaltan que no confían en las autoridades que pretenden endeudar a los aportantes del IPS.