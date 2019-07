OEI aboga por regular el uso de móviles en los recreos

Jabonero, quien acudió a São Paulo a la I Reunión de Alto Nivel de Representantes Ministeriales e Institucionales de Cultura de la OEI, también alertó sobre el impacto de las nuevas tecnologías en el aprendizaje de los jóvenes, y abordó los desafíos del sector educativo y cultural del espacio Iberoamericano.

Para el secretario general de este organismo multilateral, sigue enquistada en la baja calidad, la inequidad y la poca inclusión.

Para Jabonero existe una inflación de información, sin capacidad de discriminar. Estamos en una cultura digital en la cual, el peso de la información controlada a través de algoritmos está condicionando la vida de los ciudadanos. Un chico o chica de 15 o 18 años no sabe lo que se va a comprar de ropa en 15 días, pero Google sí (por los algoritmos que dirigen la publicidad a públicos específicos).

En cuanto a limitar el acceso a internet en las aulas, el secretario general de la OEI, señala que eso depende de lo que diga el maestro.

“Hay casos en que dentro del aula es un recurso, una puerta de oportunidades, pero en otros casos no tanto. En Francia han prohibido el uso de celulares en los recreos. La imagen de un recreo de un colegio con o sin celular cambia por completo. Con celular, todos parados, quietos, y sin celular, todos corriendo, haciendo deporte, jugando”, puntualizó. “ En el recreo lo normal es cantar, charlar, divertirse, cantar, y no estar como autistas con el aparato”, agregó. Según, el secretario general de la OEI, el talón de Aquiles de la región sudamericana sigue como un sistema educativo de baja calidad, mucha inequidad -con grandes diferencias, según la procedencia de la familia- y poco inclusivo. Hay una mejoría lenta. Aunque viendo el vaso medio lleno, la cobertura educativa es de casi el 95%, un dato histórico, pero una vez en la escuela, la calidad no es buena.