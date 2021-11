Ocupación informal aumentó en tercer trimestre del año

Observando puntualmente el total de los ocupados no agropecuarios en el país, asciende a 2.842.442 personas al cierre del tercer trimestre de 2021, de las cuales aproximadamente 1.800.000 son los asalariados que no cotizan al sistema de jubilación y pensión y los trabajadores independientes no inscriptos en el Registro Único del Contribuyente (RUC).

La mayor cantidad de los trabajadores que forman parte del segmento informal se encuentran en zonas urbanas (casi 1.300.000), mientras que los demás corresponden al área rural. La cifra total puede ser levemente superior inclusive, considerando que no se tiene información disponible sobre alrededor de 1.000 personas dentro del mercado laboral de nuestro país.

Expansión. En términos de crecimiento interanual, entre el tercer trimestre de 2021 y el mismo periodo de 2020, las estadísticas oficiales exponen que la población ocupada en las actividades no agropecuarias aumentó en alrededor de 304.313 personas, de las cuales 250.693 es el incremento de los ocupados informales.

Por otra parte, respecto al segundo trimestre de 2021, los datos del INE señalan que la variación positiva de 169.172 ocupados no agropecuarios también se produjo principalmente entre los ocupados informales (118.000 personas), mientras que los ocupados formales crecieron en alrededor de 51.000. Si se observa solamente el área urbana, la expansión de los informales fue de alrededor de 66.000 trabajadores. En el segmento rural, el incremento de los informales fue de 52.000 con relación al segundo trimestre del año en curso.

Recuperación del PIB y del empleo

Los datos oficiales del tercer trimestre de 2021 muestran una mejora en diversos indicadores del mercado laboral, en coincidencia con la recuperación económica local La tasa de la fuerza de trabajo entre los meses de julio, agosto y setiembre de 2021 a nivel nacional fue de 71,4% (3.718.022 personas), que comparado con el mismo periodo del año 2020 (70,7%) representa una suba de 0,7 puntos porcentuales (pp). Respecto al segundo trimestre del presente año, hubo una leve baja, ya que la tasa pasó de 72% a 71,4%.

En cuanto a la tasa de ocupados, se dio un incremento de 1,8 pp al comparar con el mismo periodo del año 2020. En términos absolutos, el aumento fue de 156.195 personas ocupadas, de las cuales 150.358 residen en áreas urbanas. En comparación con el segundo trimestre de 2021, se observó también un incremento de alrededor de 1 pp. La cantidad de ocupados en el tercer trimestre de este año fue alrededor de 3.475.116 personas, según el Instituto Nacional de Estadística.