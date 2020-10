Octubre Rosa: Mes de concienciación

Lucía Velázquez es un ejemplo de superación, ya que venció tres veces a diferentes tipos de cáncer, uno de ellos de mama. Ella relata su experiencia con la enfermedad, que mata a tres mujeres cada dos días.

La valiente mujer fue diagnosticada con cáncer en el año 2006, luego de un control de rutina.

“Nunca es fácil recibir una noticia como esta, me caló muy profundo escuchar la palabra ‘cáncer’, pero creo que una de las cosas que tuve fue la templanza de mi carácter y, por sobre todo, la fe en Dios”, sostiene.

En esa ocasión a Lucía le realizaron una cirugía para extirpar el tumor y los ganglios que tenía y posteriormente inició con la quimioterapia. Por precaución, cinco años después decidió realizarse la mastectomía.

La prioridad de la paciente era hacer pasar lo más rápido posible. Es por eso que buscó a un doctor que le pudiera dar el soporte médico correspondiente para que le puedan ayudar durante este proceso.

CONTENCIÓN. La mujer refiere que la contención familiar es lo primordial durante esta situación. Las primeras en enterarse sobre su enfermedad fueron sus hermanas. “Mis padres estaban enfermos, y yo no quería darles esa noticia, entonces tuve que compartir con mis hermanas, les pedí que me guarden el secreto y estuve contenida por ellas y por todos mis amigos de verdad que no me abandonaron“, menciona.

Por antecedentes familiares en todo momento Lucía se mostró cauta ante su salud, es por eso que gracias a los chequeos pudieron detectar la patología precozmente y poder actuar a tiempo.

“Todo se logra a tiempo, el chequeo no se debe dejar para después, una vez al año sí o sí”, refiere.

Como mensaje, para las mujeres que están atravesando este proceso, Velázquez menciona que lo más importante es la fortaleza de cada una. “No se depriman, lo más importante es tener fuerza porque una vez que una se deja estar, las defensas bajan, y lo que uno debe tener son las defensas fuertes y, por sobre todas las cosas, creer en Dios”, finaliza.

PELUCAS SOLIDARIAS. Como es tradicional, hace tres años el estilista Luis De León lleva adelante una iniciativa por el Octubre Rosa, en donde recepciona en su peluquería las donaciones de todas las personas que quieran regalar sus cabellos para luego mandar confeccionar pelucas para aquellas mujeres que padecen cáncer.

“Mi causa se acentúa con más fuerza este año en honor a dos grandes mujeres de mi corazón: la princesa Nadine y mi cuñada Karen Riquelme”, escribió en sus redes sociales el profesional.

Las donaciones se realizarán hasta el 31 de octubre, los lunes, martes y miércoles, con previo agendamiento. Las personas que se sumen a esta iniciativa tendrán lavado y corte de cabello gratis, además de un obsequio de parte de Luis De León Concept.

“Las condiciones para donar la cabellera es que tenga al menos 30 centímetros de largo”, comenta.

El estilista contó que el año pasado se sumaron a la causa más de 150 mujeres que donaron sus cabellos y que las pelucas fueron entregadas gratis a mujeres que padecen la enfermedad. El local se encuentra ubicado en Torreani Viera 341.