Ocho son los nuevos juveniles de Guaraní

Con la reglamentación del Sub 19 a punto de ser aprobada en Primera División, Fernando Jubero continúa con su plan de subir jugadores de la cantera al plantel de Guaraní.

En esta pretemporada sumó a ocho nuevos jugadores en la plantilla principal: Gustavo Dionisi (arquero Sub 19), Leonardo Cabrera (arquero Sub 19); Thiago Servín (defensor Sub 19), Júnior Jara (defensor Sub 18), Romeo Benítez (delantero Sub 19), Alexis Cantero (defensor Sub 19), César Benítez (volante Sub 18) y Luis Martínez (delantero Sub 21).